'Унизительные и предательские': Зеленский прокомментировал заявления отдельных стран об эскалации со стороны РФ в случае вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявленные некоторыми странами заявления о возможной эскалации со стороны России в случае вступления Украины в НАТО. Он назвал их унизительными и предательскими.

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Такое заявление глава государства сделал на встрече со студентами в Киеве. Президент отметил, что Украина до сих пор нет членства в НАТО из-за того, что некоторые страны скептически к этому относятся.

"Чего опасается эта группа государств? Они опасаются эскалации со стороны России. Это официальное утверждение. Я сейчас не могу сказать, какие это страны. Но это звучит очень обидно. Если они говорят, что будет эскалация со стороны России, это говорит о том, что продолжающаяся война не их. Поэтому я считаю, что это унизительно и предательски по отношению к Украине", – сказал он.

Зеленский объяснил, что такая позиция говорит о том, что для них нынешняя ситуация в Украине, где около трети территорий оккупировано, где погибли многие, еще "не эскалация".

Зеленский подчеркнул, что победить Россию можно будет тогда, когда все "будут на стороне окончания войны" и будут думать о безопасности общества, а не "своей политической безопасности".

"Мы боремся с их скепсисом", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом он собрался сказать премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время встречи, которая состоится 24 января в Ужгороде.

Ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины на вступление в НАТО".

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