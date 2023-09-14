Умеров впервые провел переговоры со Столтенбергом и Бореллем

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров провел свои первые в должности переговори с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В первую очередь, речь шла о военной помощи и контрнаступлении Сил обороны Украины.

Об этом Умеров сообщил на своем официальном аккаунте в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Телефонные переговоры состоялись в четверг, 14 сентября.

Как отмечается, разговор со Столтенбергом был продуктивным. Чиновники обсудили имплементацию решений Вильнюсского саммита и совместную работу над Дорожной картой взаимосовместимости.

"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", – добавил Умеров.

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С Боррелем он обсудил улучшение обеспечения Сил обороны Украины оружием и боеприпасами для защиты от российского нападения.

"Свободу можно защитить только коллективными действиями, что требует эффективной общей архитектуры безопасности в Европе. Мы работаем над этим. Вместе к победе", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Умеров анонсировал вероятное введение новой должности в Министерстве обороны Украины. Речь идет о военном омбудсмене.

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