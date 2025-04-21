Умер народный депутат Мороз: чем он запомнился

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза. Ему было 57 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента. Мороз входил в депутатскую группу "Восстановление Украины" после роспуска "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Владимир Викторович был председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг", — говорится в сообщении.

На Пасху, 20 апреля, Мороз на своей Facebook-странице опубликовал позапрошлогоднее фото из церкви, показал украшенные пояса и пожелал всему миру.

Что известно о Владимире Морозе

Владимир Викторович Мороз родился 24 октября 1967 года в городе Курахово Донецкой области. Имел два высших образования — техническое и экономическое.

В 1996 году окончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры по специальности "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", а в 2005 году – Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Г. Сковороды по специальности "Экономика предприятия".

Служил в армии, после чего начал трудовую деятельность на Кураховской ГРЭС. Прошел путь от грузчика к электрогазосварщику, работал в различных энергетических предприятиях Курахово. В 1997-2010 годах занимал руководящие должности в местных компаниях энергетической сферы, в частности АОЗТ "Донагросервис", СМУ "Кураховэнергострой", "Промэнергострой".

С 2010 по 2014 год работал заместителем городского головы Курахово по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.

В декабре 2014 года был назначен главой Марьинской районной государственной администрации, а в 2016-м возглавил также районную военно-гражданскую администрацию. В этот период представлял партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность"".

На парламентских выборах 2019 года баллотировался от "Оппозиционной платформы — За жизнь" в округе №59, который охватывает Угледар, Новогродовку, Селидово и часть Донецкой области. В тот момент возглавлял Марьинскую РГА.

В Верховной Раде IX созыва стал членом комитета по энергетике и ЖКХ, а также председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии.

В 2020 году был одним из инициаторов представления в Конституционный суд об отмене уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование. После запрета ОПЗЖ в 2022 году присоединился к парламентской группе "Восстановление Украины".

По данным движения "Честно", в конце 2022 года Мороз поддержал законопроект №5655 о градостроительной реформе, которую критиковали за то, что она учитывает, прежде всего, интересы застройщиков и почти не оставляет возможностей для участия общественности в процессе восстановления страны. Из-за активного сопротивления общества по состоянию на начало 2024 года президент так и не подписал этот закон, поэтому он до сих пор не вступил в силу.

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