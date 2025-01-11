Хотя Соединённые Штаты всё ещё являются главной страной мира, в то же время главной страной ООН фактически является россия, а главными странами НАТО и ЕС — Венгрия и Словакия. Все остальные могут лишь решительно осуждать, выражая очень глубокую обеспокоенность и такую же очень глубокую озабоченность.

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Вся Европа вместе с Байденом не дали Украине ни фактического разрешения-лицензии на победу над мордором, ни помощи хотя бы на уровне той, которую предоставляют мордору Иран или Северная Корея, да и даже то, что по капле иногда они дают, не разрешают использовать.

Даже на собственную оборону Европе жаль 2-3 процентов ВВП, так какая уж там Украина?

В то же время Трамп, обещавший, что американские солдаты при его президентстве не будут гибнуть на войнах, при этом открыто посягает, не исключая силовых вариантов, не только на Гренландию (то есть пока ещё Данию) и Панаму, но также на Мексику и — правда, не говоря (пока что) о силовом вмешательстве — даже Канаду.

Одновременно в Украине сформировалась самая опытная и самая боеспособная армия Цивилизации, готовая ради Отчизны на любой героизм в любом уголке мира.

Только слепой и при этом глухой не ощущает того, как та же Цивилизация (да и разве только она?!) так или иначе объективно подталкивает Украину, причём весьма активно, хоть этого и не замечая, стать, если путин продолжит требовать от нас только фактической капитуляции, американской — трамповской — "Северной Кореей" (жандармом мира и [новых] американских границ) за РЕАЛЬНУЮ помощь оружием против мордора, не оставляя нам любых иных вариантов выживания.

Долго ли Украина этому сумасшедшему давлению (сделаем Америку великой вместе) будет сопротивляться?

И зачем?