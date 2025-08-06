Украинцы застряли на границе с Грузией, пятеро объявили голодовку: что предлагает МИД

На грузино-российской границе в пункте пропуска "Дариали" сложилась критическая гуманитарная ситуация – в буферной зоне находятся 96 граждан Украины, депортированных из России. Пятеро из них 5 августа объявили бессрочную голодовку, требуя разрешения пересечь грузинскую границу.

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К ним начали присоединяться и другие украинцы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Как все началось

Со второй половины июня 2025 года Россия резко активизировала депортацию граждан Украины через Грузию. Украинская сторона считает это частью целенаправленной операции с целью создания гуманитарного кризиса на внешней границе РФ.

Большинство депортированных – это лица, которые либо находились в тюрьмах на временно оккупированных территориях Украины и были вывезены в РФ, или те, кто был осужден на территории России.

Хотя благодаря действиям МИД и других учреждений с конца июня удалось вывезти 44 граждан Украины из "Дариалы", Россия продолжает присылать новых депортированных. На сегодняшний день гуманитарная ситуация в буферной зоне остается крайне сложной.

Позиция Украины

Украина неоднократно призывала Россию направлять депортированных граждан непосредственно на украинскую границу, чтобы избежать транзита через третьи страны. Однако Москва игнорирует эти обращения.

В то же время, Грузия готова организовать транспортировку депортированных в аэропорт Тбилиси, но только после подтверждения от Молдовы, что та готова принять граждан как транзитная страна. Некоторое время Молдова приостанавливала транзит, что еще больше осложнило ситуацию.

МИД Украины вместе с посольствами в Грузии и Молдове, а также с международными партнерами, в частности МККК, УВКБ ООН и МОМ, ведет переговоры для разблокирования транзита. Сейчас дипломатические усилия активизированы на всех уровнях.

Отмечается, что 5 августа посольство Украины в Грузии получило обращение от 5 граждан Украины, которые были депортированы с территории РФ и временно содержатся в пункте пропуска "Дариали", о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии. К голодовке присоединяются и другие граждане, которые находятся в этом пункте пропуска.

МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и ведомствами этих стран и Украины работает для скорейшего решения этого гуманитарного кризиса.

После обращения пяти граждан о начале голодовки, украинские консулы срочно выехали в пункт пропуска "Дариали" и обратились к грузинской стороне с требованием предоставить беспрепятственный доступ. Консулы находятся на постоянной связи с украинцами, включая тех, кто присоединился к протесту.

"В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска как можно более быстрого решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариали", - добавили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига назвал такой шаг очередным элементом давления со стороны Москвы и предложил отныне передавать депортированных непосредственно на украинскую границу. Консулы уже организовали эвакуацию 43 человек (в том числе и Коломийца) через Молдову.

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