Китай готов отправить миротворцев в Украину, но есть условие – Welt

Китай заявил о своей готовности участвовать в миротворческих силах в рамках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако в Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию, поскольку Китай готов сделать это только при одном условии.

Видео дня

Пекин будет готов отправить миротворцев в Украину только если эти силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Позиция Китая о миротворцах

В Европе новость о готовности Китая принять участие в миротворческой миссии вызвала неоднозначную реакцию, поскольку Пекин готов сделать это только при одном условии. Дипломаты ЕС сообщили со ссылкой на источники в правительстве Китая, что правительство в Пекине будет готово отправить миротворцев в Украину только войска будут развернуты на основе мандата Организации Объединённых Наций (ООН).

С одной стороны, утверждается, что включение стран глобального Юга, таких как Китай, может способствовать принятию решения о размещении иностранных войск для наблюдения за миром. С другой стороны, в Европе существуют опасения, что "Китай будет в первую очередь заниматься шпионажем в Украине".

Кроме того, в ЕС считают, что в случае возобновления боевых действий китайские войска займут пророссийскую позицию, а не нейтральную. Высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с текущими дискуссиями, сказал, что большинство стран ЕС по разным причинам не желают предоставлять потенциальным миротворцам мандат ООН заранее. Однако Италия настаивает на этом уже несколько месяцев.

Москва выступает за привлечение Китая

На фоне дебатов о гарантиях безопасности, которые западные страны добиваются для Украины, включая размещение миротворческих сил, министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность заключения соглашения без участия России и, возможно, Китая.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг призывы Лаврова к участию Китая. Глава государства подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности только от тех стран, которые не покупают нефть на миллиарды долларов у Москвы и не поставляют в РФ электронные компоненты для производства высокоточного оружия.

Что предшествовало

Позиция Китая по войне в Украине часто описывается как двойственная. Китай публично заявляет о нейтралитете, однако его действия демонстрируют поддержку России. Китай критикует расширение военных блоков, таких как НАТО, и рассматривает это как одну из причин конфликта.

Что касается гарантий безопасности для Украины, позиция Китая также остаётся неоднозначной. Эксперты полагают, что Китай, вероятно, не предоставит Украине гарантии безопасности из-за ограниченности своих ресурсов и нежелания создавать прецедент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами во всем мире работает над тем, чтобы следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну. Ключом к этому являются надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!