"Есть реальный шанс закончить эту войну": Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов гарантии безопасности и инвестиции в оборонпром

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Во время разговора стороны обсудили результаты встречи в Вашингтоне и гарантии безопасности для Украины.

Также Зеленский и Схооф пообщались об инвестициях в украинскую оборонку. Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

О чем шла речь во время разговора Зеленского и главы правительства Нидерландов

Разговор Зеленского с премьер-министром Нидерландов состоялся в важный для Украины день: День Государственного флага.

Глава государства поблагодарил Схоофа за поздравления и слова поддержки украинскому народу, прозвучавшие во время разговора.

"Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь", – подчеркнул президент.

Глава государства также очертил основные темы, которые стороны поднимали во время телефонного разговора.

Первой из них стало то, что мир может сделать, чтобы заставить Россию прекратить агрессию.

"Говорили о нашей дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне. Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы", – заявил Зеленский.

Не менее важной темой были и остаются гарантии безопасности для Украины.

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – подчеркнул украинский президент.

Также он с главой правительства Нидерландов обсуждал совместные проекты двух государств и инвестиции в украинскую оборонку.

"Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время", – анонсировал без подробностей Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот день Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Государственного флага Украины. Президент поздравил соотечественников с этим важным для государства праздником и заверил: Украина не отдаст свою землю оккупантам.

