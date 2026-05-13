'Украинцы имеют преимущество': Писториус заявил о переломном моменте в войне в Украине

В российско-украинской войне наступил переломный момент. Россия сейчас переживает период слабости – как в экономике и внутриполитической ситуации, так и на поле боя.

Зато украинцы поймали "импульс" и достигают "огромного прогресса" в ударах по целям в глубине РФ. Об этом после поездки на Запорожье и в Днепропетровскую область и общения с украинскими воинами там заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Die Welt.

Писториус заявил о "переломном моменте" в российско-украинской войне

Министр обороны Борис Писториус разглядел признаки переломного момента в сложной борьбе Украины с российской агрессией.

"Я считаю, что украинцы действительно имеют импульс. Россия переживает период слабости, как экономической, так и внутренней, а также на поле боя. Украинцы достигают огромного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в глубине страны становятся все более чувствительными и имеют эффект", – сказал Писториус.

Во время визита в Украину глава немецкого оборонного ведомства побывал в Запорожской и Днепропетровской областях, где посетил командные пункты Сил обороны.

Там Писториусу показали, как украинские воины используют БпЛА для разведки и ударов по российским вооружениям и живой силе. Он также имел возможность непосредственно наблюдать за текущими операциями – и по итогам поездки четко дал понять, что Германия будет делать выводы на основе украинского опыта боевого развертывания беспилотных систем.

"Украина развила возможности, особенно с прошлого года, ими, как ожидается, также воспользуются Вооруженные силы Германии в рамках стратегического партнерства", – говорится в публикации.

Заявление Писториуса, считает издание, показало: на Западе все больше верят в то, что Украина сможет избежать пессимистического прогноза дальнейшего хода войны.

"Сегодня многие говорят о решающем этапе войны, возможно, в пользу Украины", – подчеркнул Писториус.

И, возможно, именно поэтому, предположили в Die Welt, российский диктатор заговорил о "скором завершении войны", которую он сам мог бы закончить немедленно.

Как писал OBOZ.UA, 11 мая Борис Писториус прибыл в Киев с официальным визитом. Он провел переговоры с высшим руководством Украины относительно дальнейшей военной поддержки. Особое внимание стороны уделили усилению украинской ПВО, совместному оборонному производству и развитию deep strike-возможностей, рассмотрели новые технологические проекты между Украиной и Германией.

На совместной со своим украинским коллегой Михайловм Федоровым пресс-конференции Писториус предупредил, что заявления Путина об окончании войны могут быть обманом.

