Украинцам нужно было "созреть"до того, чтобы видеть свою страну в будущем частью Североатлантического альянса. До 2020-х годов – даже после нападения России в 2014-м – для многих слово НАТО было "бранью".

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Об этом заявил дипломат, экс-постпред Украины при ЕС (2008–2010) Андрей Веселовский в интервью OBOZ.UA. Он указал на то, что больше половины населения страны в прошлом не поддерживало вступление в Альянс.

"Слово НАТО до 2020-х годов – я подчеркиваю, до 20-х годов нашего века – оставалось бранью в средствах массовой информации и в сознании большинства людей. И несмотря на нападение России на Украину в 2014 году, опросы общественного мнения показывали, что поддержку НАТО оказывают 15-20-23% населения", – напомнил дипломат.

В 2008-м на саммите Альянса в Бухаресте (Румыния) потенциально мог бы случиться разговор о нашем членстве. И кремлевский диктатор Владимир Путин тогда "сделал все возможное и невозможное для того, чтобы убедить коллег (он участвовал в этом, приехал туда), что "Украина – это не государство, Украина – это случайная территория, что вообще-то это Россия и вообще-то нельзя ее никуда принимать".

"Это, конечно, повлияло на точку зрения. Но еще больше повлияло на точку зрения вот эти опросы общественного мнения", – заявил Веселовский. По его словам, Запад очень внимательно мониторил социологию. И опросы показывали, что, примерно, только 20-22% украинцев выступали за, а 60% – категорически против.

В то время даже Европейский Союз поддерживало где-то под 50% респондентов.

"Более того, в частных беседах руководство нашего государства, глава нашего правительства прямо говорили, что народ не поддерживает НАТО и поэтому мы, правительство, против народа пойти не можем... Мы помним, как наша Верховная Рада в 2000-х годах была завешена белыми воздушными шарами, где было написано НАТО – НЕТ", – указал эксперт.

Поэтому он назвал фантазией разговоры о том, что в 90-х годах наше руководство "могло бы сознательно, последовательно, консолидированно требовать членство в НАТО".

Также Веселовский отметил, что свою недальновидность украинские правительства, противившиеся НАТО в 2000-х и 2010-х годах и вплоть до 2022-го, так и не признали.

"Ни одно из них. И вот это проблема", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил позицию о вступлении в НАТО в условиях войны. Согласно его заявлению, Киев не настаивает на немедленном членстве, учитывая позицию отдельных государств-участников военного блока.

– В то же время в украинском МИД заявили, что наша страна отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО.

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