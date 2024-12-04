'Наша стратегическая цель': Сибига объяснил, настаивает ли Украина на вступлении в НАТО во время войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил позицию Киева о вступлении в НАТО в условиях войны. Согласно его заявлению, Украина не настаивает на немедленном членстве, учитывая позицию отдельных государств-членов Альянса.

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Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами на полях министерской встречи НАТО. По словам Сибиги, сейчас диалог о формате членства или применении Статьи 5 Североатлантического договора не ведется, поскольку для этого должно наступить соответствующее время.

Он признал, что в условиях активной войны достижение договоренностей относительно членства малореально.

Министр также пояснил, что некоторые страны НАТО считают вступление Украины в Альянс во время войны рискованным, поскольку это может вовлечь их в вооруженный конфликт с Россией. Украина не стремится провоцировать такие ситуации, но в то же время отмечает важность дальнейшего сотрудничества с НАТО.

"Мы – страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь за собой прямое вовлечение их в войну. А Украина этого не стремится", – объяснил министр.

Несмотря на это, стратегическая цель Украины остается неизменной. Сибига подчеркнул, что членство в НАТО является единственной возможной гарантией долгосрочной безопасности страны. Киев по-прежнему работает над этим вопросом и считает, что вступление в Альянс является ключевым элементом будущей системы гарантий безопасности.

"Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель – это вступление в НАТО", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег из НАТО предоставить Киеву приглашение вступить в Альянс по результатам встречи глав МИД стран-членов блока. Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не следует воспринимать как эскалацию.

– Высокопоставленный дипломат НАТО спрогнозировал, что для достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО потребуются недели и месяцы. Поэтому на встрече на уровне глав МИД Альянс вряд ли прислушается к призыву о приглашении Украины вступить в блок.

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