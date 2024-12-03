'Имея за плечами горький опыт': в МИД заявили, что Украина отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО

Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию по поводу возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания агрессии России. Там заявили, что страна отказывается от гарантий, которые заменяют членство в Североатлантическом альянсе.

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Текст обнародован на сайте МИД по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума (5 декабря 1994 года). В ведомстве напомнили, что этот документ должен был обеспечить государству гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала.

"Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия. Однако в 2014 году РФ, которая была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, грубо пренебрегла этим документом и вообще международным правом и начала свою агрессию против Украины, которая в 2022 году переросла в полномасштабное вторжение", – подчеркнули в МИД.

Будапештский меморандум ведомство называет "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности". Там отметили, что развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал.

"Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не пристанем ни на какие альтернативам, суррогатам или заменителям полноправного членства Украины в НАТО", – заявили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве считают, что предоставление Украине приглашения в Североатлантический альянс уже сейчас станет эффективным ответом на шантаж со стороны агрессора России. Также это лишит Кремль иллюзий по поводу возможности сорвать евроатлантическую интеграцию украинского государства.

Кроме этого, в МИД говорят, что это уникальная возможность "остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения" и восстановить доверие к ядерному разоружению.

Напомним, что 3 декабря в Брюсселе собирается Совет Украина-НАТО. Аналитики считают, что Альянс вряд ли прислушается к призыву о приглашении к вступлению Украины, поэтому Киев "не сможет получить политические преференции" накануне потенциальных переговоров о завершении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не требует вернуть ядерное оружие, от которого отказалась в начале 1990-х в обмен на "гарантии безопасности", зафиксированные в нарушенном Россией Будапештском меморандуме. В то же время Киев считает несправедливым, что, приложив усилия к лишению государства ядерного статуса, сейчас Запад отказывает во вступлении в НАТО как гарантии безопасности.

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