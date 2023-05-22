В японском городе Хиросима состоялся саммит президентов и глав правительств стран "Большой семерки". Саммит лидеров G7 начался с совместного возложения венков и посещения музея Хиросимы. Саммит был организован премьер-министром Японии Кисидой Фумио, а в нём приняли участие президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо стран G7, в саммите приняли участие лидеры Индонезии, Индии, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и Вьетнама. Специальным гостем был Президент Украины Владимир Зеленский.

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Правда, когда-то G-7 был в формате G-8, но из-за агрессии и международного бандитизма Россия была исключена из этого клуба элитных и передовых государств. Теперь G-7 становится площадкой для действий против российской военной экспансии в Украину и другие соседние страны. Кремлёвская клика не ожидала сопротивления группы наиболее развитых стран попыткам гегемонии Москвы. Россия осталась практически одинокой, за исключением нескольких стран мира, в своих планах расширения инвазии. Рядом из немногих Белоруссия Александра Лукашенко, который вынужден идти на поводу у всех российских провокаций, но и он периодически изображает нейтралитет, что, конечно, сильно раздражает Путина, который только и ждёт, когда Лукашенко отправится на тот свет к своему бывшему министру иностранных дел Владимиру Макею, отравленного российскими спецслужбами за его проевропейскую позицию. Лукашенко, осознавая эту опасность быть устраненным с политической сцены какой-то странной болезнью, вынужден вести свою игру на очень ограниченном политическом пространстве. Он даже поклонился китайскому лидеру Си, что, может быть тот как-то обеспечит защиту от возможного отравления со стороны России. Теперь американская сторона обратилась к официальному Минску с предложением освободить всех 1500 политзаключённых.

Все лидеры "Большой семерки" выразили политическую поддержку мирной формуле, которая была озвучена украинской стороной ещё на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Это мирный план президента Владимира Зеленского из десяти пунктов. "Большая семерка" дала полную поддержку Киеву и осудила военную агрессию Российской Федерации. Президент Украины провел отдельные встречи с Президентом Франции, Премьер-министрами Италии, Великобритании, Канады, Японии, Федеральным канцлером Германии, Президентом Европейского совета. Особое значение имела встреча с американским президентом. Состоялись также отдельные встречи украинского президента с главами государств и правительств Индии, Индонезии и Южной Кореи как влиятельными членами международного сообщества и "Большой двадцатки". Значительная часть переговоров была посвящена достижению мира в Украине и реализации формулы мира.

Лидеры стран G7 пообещали и впредь поддерживать Украину, в том числе и военной сфере, поскольку обеспечили необходимое финансирование в рамках бюджета на этот год и начало 2024 г. в борьбе с Россией. Они подчеркнули, что предпринимают новые шаги для обеспечения провала незаконной агрессии России против суверенного государства Украина и поддержки украинского народа в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права. Лидеры G7 подчеркнули, что они работают с другими государствами, чтобы остановить поток товаров и технологий из G7 в Россию через третьи страны. Британский премьер объявил о запрете любого импорта российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Лидеры G7 на саммите вновь призвали Россию полностью вывести свои войска из Украины. Россия начала эту войну и может её закончить. Справедливый мир не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру. Заявление, принятое на месте, где в 1945 году была сброшена первая ядерная бомба, предупреждает Россию о неприемлемости самой угрозы применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил на саммите, что его страна одобрит план обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Это шаг США по отправке F-16 в Украину. Байден сказал, что решения о том, когда, сколько и кто будет строить эти истребители, будут приняты в ближайшие месяцы по мере продолжения обучения. Это обучение пройдет в Европе и начнётся в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это их первая встреча с начала российского вторжения. Н.Моди, который до сих пор отказывался осуждать вторжение, сказал, что Индия сделает всё возможное, чтобы положить конец войне. "Война в Украине — это большая проблема, которая имела много последствий для всего мира. Но дело не только в экономике или политике. Это вопрос человечности", — сказал премьер-министр Индии.

В своем обращении к японскому народу Президент Украины заявил, что войне нет места в этом мире. Но она начата Россией, и агрессор должен её проиграть. Все люди в мире должны уважать государственные границы, достоинство других народов и защищать справедливость. Именно за это борется Украина и все нормальные люди на нашей планете.