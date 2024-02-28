26 февраля Украина отметила День сопротивления российской оккупации Автономной Республики Крым и Севастополю. Дата приурочена к масштабному митингу в поддержку территориальной целостности Украины под стенами Верховной Рады АРК в 2014 году.

Гражданское общество собственными действиями показало, что Крым – это Украина. В этот день в Украине вспомнили и почтили мужество тысяч жителей Крымского полуострова, которые оказывали сопротивление и продолжают сопротивляться оккупантам. Крымчане ждут освобождения полуострова Силами обороны Украины. Россия превратила Крым в плацдарм агрессии, а гражданское население полуострова использует как живой щит и "пушечное мясо", незаконно мобилизуя украинских граждан на войну. Крымчане стали заложниками оккупации.

Россия принесла в Крым политически мотивированные преследования, насильственные исчезновения, убийства, лишение свободы слова и вероисповедания, милитаризацию детства, разрушение украинского культурного наследия, экологическую опасность. Российская агрессия началась 10 лет назад с оккупации полуострова. Именно в ночь на 27 февраля 2014 российский спецназ захватил помещение Верховной Рады и правительства АРК. Тогда московская пропаганда русских спецназовцев представляла как крымскую самооборону. Однако Кремль уже через день начал открыто слать свои боевые части из Краснодарского края на территорию украинского полуострова. Поэтому российско-украинская война должна завершиться именно там, где началась – в освобождённом от российской временной оккупации Крыму.

При этом 28 февраля в неподконтрольном Молдове Приднестровье проходит так называемый "съезд депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)". Приднестровье – неотъемлемая, международно признанная территория Молдовы, на которой, однако, действует подконтрольный России режим так называемой ПМР. Российские войска в Приднестровье – не миротворцы, а оккупанты. Их миротворческий мандат не признан никем, кроме Москвы. Так называемое "ПМР" - инструмент кремлёвских провокаций как против Молдовы, так и Украины, а так называемый "съезд депутатов всех уровней ПМР" - экстраординарное событие, которое в последний раз проводили в 2006 году. Существует угроза обращения "съезда" к Москве с просьбой об аннексии Приднестровья. Вероятное решение РФ об аннексии Приднестровья может создать еще одну точку напряжения на границе с Украиной. И стать серьезным препятствием для европейской интеграции Молдовы. С начала 2023 года российские спецслужбы пытаются дестабилизировать Молдову и свергнуть демократическое правительство Майи Санду. Россия демонстративно использует воздушное пространство Молдовы для прокладки курса ударных беспилотников "шахедов", атакующих Украину.

А в это время фиксируется массовая рассылка сообщений жителям Закарпатской области через мессенджеры с угрозами венгерской общине якобы от имени "украинских националистов". Имеем дело с операцией российских спецслужб, направленной на разжигание межэтнической розни и дискредитацию Украины на международном уровне. На российский след указывает, что угрозы поступают из номеров операторов Казахстана, Кыргызстана и Боснии и Герцеговины (Республики Сербской).

Кроме того, фразы на венгерском языке написаны безграмотно, что является общей чертой русских фейков. Ни одна украинская организация не имеет отношения к этой провокации. Безопасности венгерского общины в Украине ничего не угрожает. Украина является государством межэтнической и межрелигиозной терпимости. А вот российская агрессия и российские провокации представляют общую угрозу для всех этнических общин Украины.

Все хорошо помнят, угрозы якобы украинских националистов министру иностранных дел Венгрии. Но за этими угрозами, как оказалось, стояли российские спецслужбы. А Служба безопасности Украины собрала доказательства антиукраинской деятельности настоятеля храма и священника мужского монастыря Хустской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Закарпатье. Оба клирика были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего СССР, в том числе запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги. Задокументированы факты обнародования ими враждебного контента на страницах в социальных сетях. Задержанным объявлено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сторонникам СССР грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Выглядит невероятным, что православные священники выступают за воссоздание СССР, который в принципе исповедовал идеи атеизма. Но надо не забывать, что во времена Советского Союза все православные клирики должны были писать доносы на свою паству органам КГБ. Сам Путин был сотрудником КГБ и имел свое личное влияние на священство Ленинградской области, поэтому не удивительно, что именно архиепископ Кирилл стал Московским патриархом. Он с началом широкомасштабной войны назвал украинский народ слугами дьявола и постоянно прославляет российскую агрессию. Кирилл был замечен органами безопасности Швейцарии в сотрудничестве с советскими разведчиками в Женеве, где работал во Всемирном совете церквей. Так что Московский патриарх стал активным сторонником восстановления СССР, учитывая, что на этом настаивает сам глава Кремля.