Украинская кровь проливается по-настоящему: глава МИД Польши раскритиковал Германию из-за промедления с ''Леопардами''

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал власти Германии за то, что они не дают разрешения на поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства. Он подчеркнул, что действовать нужно уже сейчас.

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Об этом Рау написал в Twitter. Министр подчеркнул, что цена такого промедления со стороны ФРГ – это жизнь украинцев, погибающих на войне, развязанной РФ.

"Вооружение Украины для отражения российской агрессии – это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний насчет поставок "Леопардов". Нам нужны действия сейчас", – написал Рау.

Напомним, что во время встречи на базе "Рамштайне" не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Есть аргументы за поставки и аргументы против, которые выдвигают разные страны.

В то же время новый министр обороны ФРГ Борис Писториус поручил готовиться к возможной поставке танков. В частности, он дал задачу провести инспекцию запасов немецких Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После встречи в формате "Рамштайн" в Берлине тысячи человек вышли к Бундестагу с требованием передать Украине танки Leopard.

– Добавим, что ранее в правительстве Германии заявили, что Украина может получить боевые машины Leopard 2 без привязки к поставкам танков M1 Abrams по Америке. Эти два события не должны зависеть друг от друга.

– А в Польше отметили, что они готовы к решительным действиям насчет военной помощи Украине. Учитывая, что Германия продолжает занимать довольно пассивную позицию по поводу передачи танков Leopard 2 ВСУ, Варшава будет принимать меры самостоятельно.

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