'Украине нужно полноценное членство в ЕС, а не второстепенные варианты': Порошенко на встрече с депутатами Европарламента

Петр Порошенко в Брюсселе во время встречи с группой друзей Украины в Европарламенте призвал принять резолюцию о начале предвступительных переговоров. Он подчеркнул, что Украине нужно полноценное членство в Европейском Союзе, а не любой урезанный вариант.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Почти два часа насыщенной откровенной и важной дискуссии относительно нашей общей победы над агрессором, европейского будущего Украины и реформы ЕС. Имел честь передать слова искренней благодарности европарламентариям от украинских героев за неизменную и мощную поддержку нашего государства и в стенах Европарламента, и под стенах Европарламента, и под стен Европарламента, и во время многочисленных гуманитарных миссий в Украине", – написал Порошенко.

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Он поблагодарил евродепутатов за активную роль в оказании Украине оружия и увеличении военных тренировочных программ, усилении санкций против агрессора и привлечении путинского режима к международной ответственности, увеличении макрофинансовой и экономической помощи Украине, в том числе на цели послевоенного восстановления.

"Значительное внимание уделили обсуждению прогресса в реализации Украиной семи рекомендаций Европейской Комиссии и достижении критериев членства в Европейском Союзе. О демократической устойчивости в Украине, необходимости усиления антикоррупционной политики, независимости правосудия, укрепления политического и медиа плюрализма", – написал лидер партии.

Порошенко призвал Европейский парламент начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, в том числе путем одобрения соответствующей резолюции.

"Также обменялись мнениями о последствиях последующего расширения Евросоюза, в том числе вступления Украины, и путях оптимальной адаптации ЕС к новым условиям. Особо отметил неприемлемость для украинского общества любых вариантов "второстепенного", а не полноправного членства в Европейском Союзе. ЕС – это наш общий дом, где все народы должны быть равны в своих правах, возможностях и обязанностях", – отмечает Порошенко.