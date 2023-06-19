Украине нужно дальнобойное оружие: Зеленский обсудил с Сунаком ситуацию на фронте и ожидания от саммита в Вильнюсе

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей нашей армии на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

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Об этом сам глава государства сообщил в Telegram. Он отметил, что с Сунаком скоординировал позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО.

"Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства. Обсудили также шаги по реализации Формулы Мира и подготовке гарантий безопасности для Украины", – детализировал президент.

Также Зеленский акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления на Россию, ведь государство-террорист сейчас наращивает производство ракет из западных компонентов.

Глава государства также выразил благодарность британскому премьеру за организацию конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня и за лидерскую роль Великобритании в консолидации международной поддержки Украины.

Напомним, объединенные экспедиционные силы во главе с Великобританией предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 92 миллиона фунтов стерлингов. Эти средства потратят на укрепление возможностей противовоздушной обороны нашей страны. В объединение, кроме Британии, входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– британский военный аналитик Шон Белл считает, что ключевым вызовом для ВСУ во время контрнаступления станет эффективность российской авиации на фронте. Хотя в последние месяцы она "бросалась в глаза своим отсутствием", сейчас значительно активизировалась, тогда как Украина не может похвастаться таким преимуществом;

– ранее премьер Британии Риши Сунак заявил, что законное место Украины – в НАТО. Он отметил, что все государства должны послать российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал о том, что не прекратят поддерживать Украину в ее борьбе за независимость, а также за место в НАТО и ЕС.

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