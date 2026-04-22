Украине нужен отказ от популизма, потому что цена его слишком высока, – Порошенко

Петр Порошенко в седьмую годовщину президентских выборов 2019 года призвал власть отказаться от популизма и объединить общество для победы и развития государства. Он отметил, что Украине нужны настоящее, а не декларативное единство, общественная дискуссия, сильная экономика и план достижения мира.

Об этом пятый президент сказал в своем видеообращении.

"Семь лет — вполне достаточное время, чтобы все эмоции уже улеглись. И достаточное, чтобы наконец честно посмотреть самим на себя и дать ответ на вопрос: что за это время произошло со страной? Мы много говорим о войне, о фронте, о поддержке партнеров. И значительно реже говорим о другом – о состоянии государства. Потому что правда в том, что сегодня Украина — это страна, которая не только воюет. Это страна, которая истощена. Человечески, экономически, институционально. И первый шаг к восстановлению – это честность", – отметил Порошенко.

"Семь лет назад в ярких телевизионных форматах общество искало простых ответов на сложные вопросы. И это было понятно. Потому что люди хотели и верили в справедливость, в быстрые изменения, в мир в конце концов. И мы тогда все услышали очень знакомое обещание: что сложное можно сделать простым. Что достаточно изменить лицо — и изменится система. Что государство – это что-то вроде приложения, которое можно просто "обновить" за одну ночь. Как оказалось, государство – не смартфон. И "перезагрузка" здесь иногда стоит значительно дороже, чем новый экран. Но есть вещи, которые не поддаются упрощению. Государство – одна из них. И сегодня мы должны это сказать прямо: простых решений не существует, хватит врать. Существуют ответственные решения", – говорит Порошенко.

"Мы выстояли. И это огромное достижение. Но выстоять — это еще не значит восстановиться. И точно не означает победить в долгой перспективе. Выстоять – это как выжить после шторма. Но это не значит, что корабль автоматически стал современным флотом. Сегодня перед нами стоит другая задача – перезагрузить страну, которая держится на пределе своих ресурсов. И это уже вопрос не отдельной политической силы. Это вопрос единства. Не декларативного единства, не единства под лозунги, а коалиции ответственности. Коалиции, в которой различные политические силы, представляющие своих избирателей – разных украинцев – способны договариваться о главном: безопасности, экономике, институтах, будущем страны", – сказал лидер оппозиции.

"Потому что если политика – это только борьба за лайки, то государство очень быстро начинает работать как комментарии под постами. Страна не выдержит еще одного периода, когда политика — это соревнование лозунгов вместо соревнования решений", – предостерегает Порошенко.

"Второе, что нам нужно вернуть — это достоинство. Все-таки мы прошли через Революцию Достоинства и знаем этому цену. Достоинство государства. Достоинство институтов. Достоинство человека. Когда закон работает одинаково для всех. Когда государство уважает своего гражданина. И когда гражданин доверяет государству. Потому что без достоинства не существует доверия. А без доверия не существует страны", – убежден Порошенко.

"Третье – нам нужно вернуть общественную дискуссию. Сегодня политика слишком часто заменяется видосиками. Решение – телеграмм сообщениями. А сложные вопросы – очень упрощенными ответами. Мы научились очень хорошо объяснять, почему все хорошо. И значительно хуже отвечаем на то, что именно надо сделать, чтобы стало лучше? Потому что страна такого масштаба не может развиваться без открытого, интеллектуального, иногда сложного разговора – с гражданским обществом, бизнесом, интеллектуалами, региональными лидерами, с политиками. Нам нужна дискуссия не для конфликта и не для шоу наконец. А для того, чтобы находить лучшие решения, а не самые удобные. И именно здесь мы должны четко сказать: Украине нужен отказ от популизма", – подчеркнул пятый президент.

"Популизм – это когда сложную проблему объясняют очень просто. А потом очень сложно объясняют, почему ничего не получилось. Потому что популизм – это всегда короткая выгода и очень высокая и длинная цена. И эту цену мы уже платили", – констатирует Порошенко.

"Четвертое – это экономика. Сильная экономика – это не просто о доходах. Это о способности государства воевать, восстанавливаться, развиваться". – замечает Петр Порошенко. По его словам, нужна экономика, которая:

- работает на оборону

- создает рабочие места

- возвращает людей

- дает перспективу.

"Потому что страна, из которой выезжают люди, не может быть сильной – даже если у нее сильные речи и ораторы. А люди возвращаются не призывами. Они возвращаются туда, где есть смысл жить", – объясняет Порошенко.

"И наконец — самое сложное, но самое важное. Мы должны говорить честно о завершении войны и мир не как об абстрактной мечте, а как о плане. План мира, который включает силу армии, поддержку союзников, роль дипломатии и четкое понимание наших национальных интересов. Потому что "как-то оно завершится" — это не стратегия. Это способ не отвечать на сложные вопросы. Это популизм. Война не может быть бесконечной стратегией. Она должна быть этапом на пути к победе и восстановлению страны. И здесь крайне необходима честность. Без обещаний быстрого мира. Но и без молчания о том, что должно быть дальше и как оно должно быть. Худшее, что может сделать государство – это оставить общество без ответа на вопрос "а что дальше?", – предостерегает Порошенко.

Он отмечает: Украина входит в новый этап, где уже недостаточно выжить. Нужно восстановить государство как систему, а это означает:

- единство – как ответственность, а не лозунг

- достоинство — как основа доверия

- дискуссию — как инструмент политики

- отказ от популизма

- четкое видение завершения войны.

"Страна должна услышать в конце концов план завершения войны. Потому что только так мы можем ответить на главный вопрос: как из страны, которая выстояла, сделать страну, которая побеждает и развивается", – резюмировал Петр Порошенко.

