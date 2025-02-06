'Украине нужен мир через силу, а не капитуляция': Порошенко в США обсудил окончание войны с РФ

Только мир через силу сможет обеспечить устойчивую ситуацию в Европе и мире. Для этого Украину нужно продолжать усиливать оружием, а Россию – ослаблять санкциями, которые делают невозможным продолжение войны.

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Об этом, выступая в аналитическом центре Республиканской партии Hudson Institute в Вашингтоне, заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Для этих переговоров Украина должна быть сильной. Это был бы мир через силу. Потому что мир из-за слабости как называется? Капитуляция. Это было бы не только поражение Украины, не только поражение украинского народа, это было бы поражение Соединенных Штатов", – подчеркнул Порошенко.

"Мы должны прекратить терять людей. Потому мы должны действовать сильно, эффективно и быстро. Мы должны прекратить терять территорию. И мы должны перестать терять время. Это мое послание нашим американским партнерам, чтобы мы действовали решительно, сильно и эффективно", – сказал пятый президент.

"Пункт номер один – санкции. Санкции как урезание возможности Путина финансировать войну. Единственная цель санкций – уменьшение выручки от российского экспорта. Снижение российского экспорта от 600 миллиардов до 200 миллиардов. Это посадит Путина за стол переговоров", – считает Порошенко.

"Когда мы прекратим транзит российской нефти, когда мы остановим теневой флот, когда мы прекратим пропускать российские угли, российский лес, когда мы прекратим покупать российские элементы ядерной энергетики, это будет экономическая катастрофа в россии. Это будет падение ВВП. Это будет однозначно дополнительная девальвация российского рубля. Это было бы понижение социальных стандартов. Но главное, это было бы отсутствие возможности россии финансировать войну", – считает Порошенко.

"Пункт второй – это оружие, в том числе противовоздушная оборона, в том числе ракеты большой дальности", – отмечает Порошенко.

"Пункт номер три: перевести экономику на военные рельсы. Как может быть, что Северная Корея и россия производят больше артиллерийских снарядов, чем весь свободный мир вместе? Как это может быть, что мы, украинцы, получаем с начала войны шесть миллионов единиц артиллерии, а россия – девять миллионов? Потому что они переводят экономику на военные рельсы, а мы – нет", – указывает Порошенко.

Он также призвал западных партнеров инвестировать в оборонную промышленность Украины: нам нужно разработать новые типы оружия. Когда я говорю, что это другая война, значит, мы можем уничтожить российский танк за 4 миллиона долларов украинскими дронами FPV за 300 долларов. Раньше такого не было. Это не только инвестиции в безопасность, ведь это стало дешевле, быстрее и эффективнее. Это также обмен технологиями, поскольку все технологии, которые мы достигли и создали, имели бы немедленный доступ для вооруженных сил финансировавшей их армии. Мне очень нравится такой способ сотрудничества", – говорит Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что единственной эффективной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО. "Невозможна стабильная ситуация безопасности на континенте без членства Украины в НАТО. Для тех, кто считает деньги налогоплательщиков, это самый дешевый вариант. После того, как Путин разрушил всю послевоенную систему безопасности, основанную на Совбезе ООН, это единственный надежный вариант. Пожалуйста, не позволяйте Путину вас шантажировать. Это единственный инструмент, как мы можем остановить Путина, Иран, Северную Корею и эту "ось дьявола", – призвал Петр Порошенко.