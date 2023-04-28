'Украине нужен конкретный план': у Зеленского сказали, чего ожидают от саммита НАТО в Вильнюсе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на саммите НАТО, который состоится в июле, Украина хотела бы получить логистический или календарный план вступления в блок. По его словам, сейчас для нашего государства в этом вопросе конкретика крайне важна.

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Об этом он сказал 27 апреля в эфире национального телемарафона. Подоляк заявил, что конкретика относительно вступления в Североатлантический альянс – едва ли не единственное условие интенсивного участия Украины на заседании в Вильнюсе.

"Мы хотим получить либо календарный план, то есть какое время у нас займет прохождение определенных бюрократических процедур для вступления в НАТО, или хотим получить логистический план относительно членства", – отметил советник главы ОП.

Он добавил, что в то время как Украина борется с полномасштабным вторжением России, бюрократические процедуры для вступления в НАТО невозможны. Однако, как только наше государство одержит победу, то членство в блоке должно получить в короткие сроки.

Все государства, являющиеся членами Альянса, понимают необходимость вступления Украины в блок, подчеркнул Подоляк.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что вопрос Украины будет на повестке дня во время летнего саммита в Вильнюсе. В частности, члены Альянса планируют согласовать многолетнюю программу для Украины.

По словам генсека, эта программа поможет Украине перейти от советских стандартов к современному "натовскому" типу вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Столтенберг пообещал поддержку Киеву на пути вступления в Альянс. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так быстро, как это будет возможно.