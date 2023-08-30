В ходе недавней встречи в Афинах президентов Украины и Сербии Владимир Зеленский пригласил Александра Вучича присоединиться к Третьему саммиту Крымской платформы. Тогда с видеообращением выступила Анна Брнабич. Премьер-министр заявила, что Сербия никогда не пользовалась ценностным нейтралитетом и полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины. Брнабич отметила, что Сербия сожалеет о страданиях, которые испытали Украина и её народ. "Сербия – настоящий друг Украины", - добавила она. Между тем глава сербской дипломатии Ивица Дачич на следующий день встретился с послом РФ в Белграде Александром Боцаном Харченко, заявив, что Сербия не присоединилась к заявлению саммита Крымской платформы, поскольку, по его словам, "она выходит за рамки, приемлемые для нас".

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А именно в это время в Белграде граждане и послы европейских стран собрались на Марше мира по случаю 32-й годовщины Дня Независимости Украины. Послы были одеты в детали цветов украинского флага – сине-желтые, например галстук или шарф, а также несли флажки Украины, а граждане несли транспарант "Украина победит!". Американский посол в Белграде Кристофер Хилл заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Хилл также прокомментировал саммит в Афинах и отметил, что состоялась успешная встреча президентов Сербии и Украины, свидетельствующая о том, что Белград и Киев сближаются, а также отметил, что это хорошо, что премьер-министр Сербии принимала участие в Крымском форуме.

Глава представительства Европейского Союза в Сербии Эмануэле Жофре отметил, что участники Марша мира хотели продемонстрировать солидарность, но и восхищение мужеством украинского народа. По его словам, Сербия и дальше будет поддерживать направление гуманитарной помощи Украине. "Нам нужна объединённая Европа в этих сложных обстоятельствах", - подытожил Жофре. Таким образом встреча президентов Украины и Сербии во время Афинского саммита имела значительный резонанс. Улучшение отношений на линии Белград-Киев является важным и знаковым. Этому подтверждение онлайн участие премьер-министра Сербии А. Брнабич в Третьем саммите Крымской платформы и её содержательном выступлении. Между тем, занимающие отдельную позицию пророссийские силы в правительстве Сербии выразили её заявлением лидера Социалистической партии и министра иностранных дел И.Дачича. Чтобы не попасть под серьезную критику Москвы, Белград прибег к такому манёвру выставив впереди дружелюбного Кремлю политика.

Боснию и Герцеговину на Третьем саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины представляли председатель президиума (глава государства) Желько Комшич, а также член президиума Денис Бечирович. Д.Бечирович заявил, что компетентные органы государства БиГ осудили жестокую российскую агрессию против Украины как акт нарушения международного права. На сегодняшний день БиГ голосовала в общей сложности 86 раз, как и ЕС, по осуждению российской агрессии против Украины. "В эти трудные моменты поддерживать Украину означает быть на правильной стороне истории и разделять принципы, на которых зиждется цивилизованный мир. Поддерживать Украину означает иметь мировоззренческую, юридически, морально, политически и исторически правильную позицию. И большинство БиГ решительно поддерживает Украину", – подытожил Д. Бечирович.

Несмотря на критику посещения Киева Ж.Комшичем и Д.Бечировичем представителями Республики Сербской, эти два члена Президиума продемонстрировали решительность в необходимости оказания помощи Украине в противодействии российской агрессии и обеспечению её территориальной целостности, а также свою зрелость в подходах к решению вопросов войны и мира, определения, кто является агрессором, а кто жертвой военного нападения. Большинство представителей официального Сараево доказывают свою принадлежность к европейскому лагерю борцов за торжество международного права, европейские ценности и свободу Украины.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Афинах заявил, что подготовил новый пакет помощи в 30 млн. евро, что увеличит общую сумму поддержки Загреба Киеву до 200 млн. евро. До этого Хорватия передала Украине 9 вертолетов Ми-8. Загреб также передал Украине стрелковое оружие и военное защитное оборудование, 15 советских 130-мм орудий М-46. Недавно Хорватия и Украина договорились о поставках зерна через хорватские порты Вуковар на Дунае и Риека на Адриатике. "Уже вывезено несколько тысяч тонн зерна. Большинство пошли в Италию, остальные – на север Африки", – подтвердил Андрей Пленкович.

Президент Черногории Яков Милатович заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Афинском саммите, что его страна представит пакет военной поддержки Украине и присоединится к гарантиям безопасности, предоставленным Украине странами "Большой семёрки". Частично признанное Косово присоединилось к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины, - написал премьер-министр страны Альбин Курти. Косовский премьер заявил, что страна будет помогать Украине приблизить победу над Россией и привлечь к ответственности российское руководство за военные преступления.

Можно отметить, что большинство стран Западных Балкан стоит не в стороне оказания поддержки Украине, включая военную. В своё время значительная помощь пришла в Киев от Северной Македонии, включая боевые самолеты, штурмовики и истребители советского производства. БиГ производит значительное количество боеприпасов советских стандартов, которые могут использоваться в Украине, в том числе в качестве поставок через третьи страны. Определённая военная помощь Киеву поступила даже от Сербии, хотя официальный Белград отмежевался от прямых поставок вооружений украинской армии, однако американские источники указали именно какие виды вооружений и боеприпасов получила Украина. Москва пытается давить через своих лоббистов в Сербии и БиГ, чтобы сорвать прямые контракты, но сделать это по поводу закупок вооружений и боеприпасов третьими странами не так просто, если и невозможно.