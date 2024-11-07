5 ноября в США прошли выборы президента. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах, сказав, что со своей командой "поможет исцелить страну. Мы сделали нечто историческое, мы преодолели препятствия, которые казалось невозможным одолеть. Сейчас уже понятно, что мы одержали невероятную политическую победу, которую наша страна ещё не видела. Он пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и преуспевающую Америку. Это будет действительно золотым периодом для США. Это отличная победа для американского народа, которая позволит сделать Америку снова большой". Также Республиканская партия получит большинство в Сенате США, получив 51 место из 100.

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Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых среди мировых лидеров поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США: "Поздравляю с уверенной победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнёрство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным вопросам". В.Зеленский подчеркнул, что именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине: "Мы ожидаем эпоху сильных США под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко попросил победителя выборов в США Дональда Трампа сделать максимум для окончания войны с тем, чтобы иметь нормальную возможность переизбрать украинский парламент. А.Корниенко объяснил, что для переизбрания Рады нужно закончить войну, ведь из-за военного положения выборы в Украине нельзя провести.

Дональд Трамп часто выступал на тему войны в Украине. В частности, ещё в 2023 году он обещал закончить её за сутки и не допустить возникновения Третьей мировой войны. Единственным условием, чтобы это произошло, как заявлял политик, его второе переизбрание на пост президента США. Также он обещал, что сделает это настолько быстро, что в США не успеют даже провести церемонию инаугурации. В июне во время дебатов 2024 года с Джо Байденом Дональд Трамп сказал, что не верит в победу Украины, а в сентябре на дебатах против Камалы Гаррис не ответил на вопрос, хочет ли он победить Украину в войне. В октябре 2024 года Дональд Трамп сделал заявление о "нейтралитете". Мол, он ни за Украину, ни за Россию, а просто хочет, чтобы война закончилась быстрее. Между тем, Дональд Трамп также заявлял, что при его мандате Россия ничего бы не захватила. Ибо Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения сделки". Также в начале 2024 года Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания он сделает для защиты Украины гораздо больше чем Джо Байден, который "отдаст Украину Путину". В интервью WSJ Дональд Трамп заявлял, что якобы угрожал Владимиру Путину ударом по Москве накануне вторжения в Украину. "Я сказал: Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центре Москвы. Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы". Дональд Трамп также заявлял, что "тот, кто считает его другом России, тот больной на голову", подчеркнув, что "угроза для США действительно происходит не от России или Китая, а от отдельных людей, которые хотят ослабить страну изнутри".

Можно констатировать, что в предвыборный период Дональд Трамп применял тактику стратегической неопределённости, когда очередное политическое заявление опровергало содержание предыдущего и вроде бы ему полностью противоречило. Однако это достаточно известная тактика, когда применяются методы, сбивающие с толку многих влиятельных политиков и деятелей и не дающие им возможности влиять на штаб кандидата в президенты своими действиями. Однако выборы закончились, как очевидно, и эта предвыборная стратегия. Что можно точно ожидать от новой администрации президента Дональда Трампа, так, что это будет совсем другая политика, чем та, которую проводил Д.Байден.

Многие месяцы Москва пыталась повлиять на избирательный процесс в США, используя средства пропаганды и дезинформации. Цель России – посеять раздор в американском обществе в надежде на то, что внутренний политический кризис пошатнёт мировое лидерство США и сделает евроатлантическое сообщество более уязвимым к агрессии. Поэтому Украина и США имеют общую цель – защитить от посягательств агрессивных режимов международный порядок, основывающийся на нормах международного права и ценностях демократии. Киев надеется на сохранение поддержки США и строить тесные союзнические отношения с Вашингтоном. Подход "мир через силу" по международным проблемам, к которому благосклонен Президент Трамп, совпадает с принципами, заложенными в Плане победы Украины над российским агрессором. Киев рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку в США ради прекращения войны и достижения стабильного и справедливого мира. Украина заинтересована в развитии политического и экономического сотрудничества с США, которое принесет пользу обоим государствам. Стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов является залогом безопасности не только в Европе, но и всего евроатлантического сообщества, объединённого общими ценностями. Решительное лидерство США может остановить не только агрессию России против Украины, но и помешать Москве построить международную "ось зла", бросающую вызов всему мировому порядку.