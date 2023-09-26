Украина заинтересована в расширении австрийского бизнеса: Зеленский провел переговоры с президентом Нацсовета Австрии. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 сентября, встретился с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, который прибыл в нашу страну с официальным визитом. Стороны обсудили реализацию формулы мира Зеленского, перспективы вступления Украины в Европейский Союз и привлечение австрийского бизнеса к восстановлению нашего государства.

Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства и на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Прежде всего гарант поблагодарил Соботку за то, что Австрия неизменно демонстрирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наших европейских стремлений. Отметил Зеленский и помощь страны в преодолении последствий войны, развязанной Россией.

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По его словам, такая позиция Вены и осознание того, что Украина является и будет частью Европы, очень мотивирует наших воинов на передовой.

Президент также высоко оценил готовность Австрии присоединиться к реализации украинской формулы мира. Он рассказал Соботке о дальнейших шагах в контексте практической имплементации формулы, в том числе о подготовке Глобального саммита мира.

Говорили Соботка и Зеленский и о европейской интеграции Украины. Президент рассказал гостю о том, как наша страна выполняет рекомендации Европейской комиссии насчет статуса кандидата на членство в ЕС. Он объяснил, насколько важным для Украины будет принятие положительного решения о начале переговоров о членстве в Евросоюзе.

Президент также сказал Соботке, что наша страна заинтересована в том, чтобы присутствие австрийского бизнеса в Украине расширялось. Кроме того, они говорили о реализации совместных проектов, которые позволят создать новые рабочие места в Украине.

"Отдельная и важная тематика – привлечение австрийского бизнеса и общественных сил к восстановлению Украины, наше экономическое сотрудничество. Вместе становимся сильнее – наши народы, наша Европа", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия ранее выступила против того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза по ускоренной процедуре. Там заявили, что мы не можем присоединиться к ЕС раньше, чем страны Западных Балкан, которые ранее стали кандидатами на членство.

Также в МИД Австралии заявили, что страна-агрессор Россия, ведущая полномасштабную войну против Украины, пытается "неоимпериалистическим способом захватить государство". При этом там отметили, что диалог с РФ следует продолжать поддерживать.

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