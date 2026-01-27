Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ и морских экономических зон

26 января Украина официально вышла из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран-участниц Содружества Независимых Государств. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

Текст документа (№82/2026) опубликован на сайте ОП. В своем решении глава Украины опирается на пункт 3 части первой статьи 106 нашей Конституции, руководствуясь статьей 24 ЗУ "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров.

Министерство иностранных дел Украины должно сообщить депозитарию вышеуказанного Соглашения о выходе нашей страны из этих договоренностей.

Что предусматривало Соглашение об охране госграниц и морских экономических зон СНГ

Оно было подписано 20 марта 1992 года в городе Киеве такими странами:

Украина;

Российская Федерация:

Беларусь;

Азербайджан;

Молдова;

Армения;

Таджикистан;

Казахстан;

Туркменистан;

Кыргызстан;

Узбекистан.

Основные договоренности:

– охрана госграниц и морских экономических зон государств-участников Содружества осуществляется пограничными войсками СНГ или собственными пограничными войсками стран;

– государства обязуются не совершать на границах действий, которые могут повредить политическим, экономическим или иным интересам других участников соглашения.

– установление и изменение режима государственных границ осуществляются по взаимному согласию с соседними государствами с учетом интересов участников СНГ;

– координация охраны границ возложена на органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств и Объединенное командование пограничных войск.

Напомним: Украина была государством-основателем СНГ, но никогда не была членом этой организации, поскольку не ратифицировала ее устав.

Как писал OBOZ.UA, ранее в январе правительство Молдовы начало процесс денонсации основных соглашений и, соответственно, выхода из Содружества Независимых Государств. До середины февраля документы должны быть доработаны и переданы в парламент для принятия окончательного решения.

