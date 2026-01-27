Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ и морских экономических зон
26 января Украина официально вышла из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран-участниц Содружества Независимых Государств. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.
Текст документа (№82/2026) опубликован на сайте ОП. В своем решении глава Украины опирается на пункт 3 части первой статьи 106 нашей Конституции, руководствуясь статьей 24 ЗУ "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров.
Министерство иностранных дел Украины должно сообщить депозитарию вышеуказанного Соглашения о выходе нашей страны из этих договоренностей.
Что предусматривало Соглашение об охране госграниц и морских экономических зон СНГ
Оно было подписано 20 марта 1992 года в городе Киеве такими странами:
- Украина;
- Российская Федерация:
- Беларусь;
- Азербайджан;
- Молдова;
- Армения;
- Таджикистан;
- Казахстан;
- Туркменистан;
- Кыргызстан;
- Узбекистан.
Основные договоренности:
– охрана госграниц и морских экономических зон государств-участников Содружества осуществляется пограничными войсками СНГ или собственными пограничными войсками стран;
– государства обязуются не совершать на границах действий, которые могут повредить политическим, экономическим или иным интересам других участников соглашения.
– установление и изменение режима государственных границ осуществляются по взаимному согласию с соседними государствами с учетом интересов участников СНГ;
– координация охраны границ возложена на органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств и Объединенное командование пограничных войск.
Напомним: Украина была государством-основателем СНГ, но никогда не была членом этой организации, поскольку не ратифицировала ее устав.
Как писал OBOZ.UA, ранее в январе правительство Молдовы начало процесс денонсации основных соглашений и, соответственно, выхода из Содружества Независимых Государств. До середины февраля документы должны быть доработаны и переданы в парламент для принятия окончательного решения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!