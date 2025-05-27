Украина впервые применила против России дроны с искусственным интеллектом – Forbes

Украинский стартап Strategy Force Solutions сообщил, что их дроны-матки GOGOL-M были впервые применены против российских целей. Оснащенные искусственным интеллектом многоразовые материнские БПЛА используются для автономных боевых миссий и доставляют два ударных FPV, которые с большой точностью поражают вражеские объекты.

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Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что одна операция стоит 10 тысяч долларов в отличие от ракетных атак, стоимость которых может достигать миллионов.

По словам технического директора стартапа Андрея, который попросил не разглашать его фамилию, такие материнские беспилотники можно использовать для ударов по российским самолетам на земле, средствам противовоздушной обороны или военной инфраструктуре.

Дрон-матка GOGOL-M доставляет 2 FPV-дроны к цели на расстоянии до 300 километров. После сброса ударных дронов носитель возвращается, а FPV-дроны самостоятельно выполняют атаки, руководствуясь искусственным интеллектом.

По словам Андрея, такая концепция зародилась еще в детстве, когда он увидел, как женщина проверяет железнодорожные пути вручную вдали от населенного пункта. Он подумал, что эту утомительную работу должен выполнять робот.

Годами позже Андрей создал дроны для автоматизированной инспекции инфраструктуры. Умный беспилотник летает вдоль линий электропередач или нефтепроводов и там, где он видит возможную проблему, опускается ниже и делает детальные фото.

Работу Андрея над инспекцией инфраструктуры прервало полномасштабное вторжение России в 2022 году. Он направил свой проект дронов с искусственным интеллектом на защиту Украины.

Издание отмечает, что GOGOL-M можно рассматривать как операционную версию автономной системы дальнего нападения, над созданием которой сейчас работает Разведывательное управление Пентагона. Также Forbes сравнил украинскую разработку с материнским кораблем CGI, который недавно продемонстрировала Китайская Народная Республика.

Умный пилот SmartPilot устраняет потребность в человеке-операторе

Система SmartPilot, которая сочетает LIDAR, камеры и ИИ позволяет дронам ориентироваться в пространстве, обходить препятствия и выполнять миссии автономно без GPS и поражать цели даже в сложных условиях.

LIDAR - это фактически лазерный радар, который создает 3D-карту окружающей среды и работает при любых условиях освещения и погоды.

"Smart Pilot использует подход мультисенсорного объединения, объединяя данные для восприятия окружающей среды и распознавания целей", – отметил Андрей.

Эта картина мира позволяет ИИ принимать решения, прокладывать траекторию полета и выполнять миссию, так же как человек-пилот.

Материнский дрон GOGOL-M летит в зону, в которой находится цель, где выпускает два меньших FPV-дрона, после чего возвращается обратно. Выпущенные ударники ищут заранее определенные цели и осуществляют атаки.

Дроны-матки могут также выполнять засады и автономный поиск, они имеют положительные отзывы от военных.

По словам технического директора стартапа, сейчас StratFprce может производить 50 материнских дронов в месяц и 400 ударных FPV-дронов. Пока что отзывы военных о системе были положительные.

Эффективность первой версии системы еще предстоит исследовать, но в ближайшие месяцы она может создать России большие проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ударные морские дроны Magura стали настоящим ужасом для российских пилотов. Те просто боятся подходить близко и придумывают в отчетах об уничтожении дронов, которые действительно продолжают выполнять боевые задания.

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