Украина стала лабораторией современной войны: у Зеленского рассказали, что Киев может дать Германии

За время полномасштабного вторжения РФ Украина нарастила производство беспилотников, крылатых ракет, средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия до исторических масштабов и по сути стала лабораторией современной войны. Это заложило основы совместной оборонной индустрии со странами Евросоюза, в частности с Германией.

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О том, что Украина уже сейчас может дать ФРГ, рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, наша страна может поделиться не только военным опытом, но и достижениями в сфере IT, энергетики, информационной безопасности.

Ермак назвал Украину "щитом безопасности Европы".

"Украина стала лабораторией современной войны. Мы нарастили производство FPV-дронов, крылатых ракет, РЭБ и стрелкового оружия до исторических масштабов. Это не только о нас - это о будущей совместной оборонной индустрии с Германией", – написал он.

Наша страна также превратилась в киберфортецу континента и информационный щит Европы и готова делиться опытом.

"14 кибератак ежедневно - это наш опыт. Информационные операции россиян и противодействие им - у нас лучшие профессионалы, которых нет в Европе. Информационно россия хочет раскола в ЕС. Украинские специалисты имеют практические решения, которые уже сегодня нужны как государственным, так и частным структурам Германии", – подчеркнул Ермак.

Украина также стала инновационным хабом. Несмотря на войну украинский IT-сектор выстоял и трансформировался.

"Несмотря на обстрелы, он не остановился, а развил модели адаптивного управления, которые будут полезны для реформ, которые планирует правительство Мерца", – указал руководитель ОП.

Также Украина создала "реформаторскую матрицу - уникальный кейс того, как строить новое государство во время войны".

Это также может стать моделью для ЕС.

Наша страна стала энергетическим мегапроектом Европы. Стратегия Украины до 2050 года предусматривает 383 миллиарда долларов инвестиций в новую энергетику.

Ермак отметил, что уже сейчас наше государство строит партнерство с Германией в водных, ВИЭ и климатических инициативах.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Украина является геополитическим союзником, который предлагает решения по безопасности, экономический рост, технологии и общее видение сильной Европы.

"Мы боремся за свое, но работаем ради общего. Украина - это не только вызов, но и огромная возможность. И мы готовы быть партнером Германии в этой новой истории", – подчеркнул Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина. Укрепление Сил обороны Украины – ключевой приоритет для европейских союзников и формата "Рамштайн".

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