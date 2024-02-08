Украина проведет саммит с Западными Балканами: Вучич заявил о правильных отношениях с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время состоится саммит Западных Балкан и Украины. Глава государства не сообщил других деталей предстоящего мероприятия.

В то же время он отметил хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

Во время совместного брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом Вучич заявил, что Сербия не ставит под угрозу сотрудничество с Украиной.

"Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время. У нас очень правильные отношения с украинским руководством", – рассказал Вучич.

По предварительным данным, речь идет о саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который состоится 28 февраля в столице Албании Тиране. Стоит отметить, что организаторами саммита будут премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылают приглашения лидерам европейских стран.

Напомним, Сербия и Россия еще больше укрепили свои связи, подписав соглашение о здравоохранении между двумя странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

Ранее Вучич заявил, что осуждает действия боевиков частной военной компании "Вагнер", ведущей захватническую войну против Украины в рядах регулярной армии России. Сербские наемники, подписавшие контракт с террористами, будут нести уголовную ответственность по возвращению домой.

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