Украина предлагает свою линию фронта как испытательную площадку для производителей иностранного оружия – Reuters

Иностранные производители вооружений смогут испытать свои новейшие разработки на передовой в Украине. Компании будут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские войска испытывают ее и пришлют отчеты.

Видео дня

Об этом сообщил украинский оборонный кластер Brave1, который запустил платформу для тестирования иностранных оборонных технологий Test in Ukraine. Теперь иностранные партнеры смогут испытывать БпЛА, РЭБ, НРК и AI-решения на реальном поле боя.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции LANDEURO в Висбадене (Германия) представил платформу Test in Ukraine, цель которой – максимально привлечь партнеров для создания технологий, что изменят ход войны.

"Отныне иностранные производители БпЛА, НРК, водных дронов, РЭБ и продуктов с искусственным интеллектом будут иметь четкую дорожную карту для тестирования своих изделий в Украине", – говорится в сообщении оборонного кластера.

В Brave1 также объяснили, почему стоит тестировать новейшие разработки в Украине:

Экспертиза от конечных пользователей технологий. Полностью оборудованные полигоны, где можно испытать продукты в условиях, приближенных к боевым. Качественная обратная связь и протоколы для совершенствования и проверки технологий. Сотрудничество с украинскими производителями для совместного производства и быстрого развертывания продукции на фронте.

Кроме этого, производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить изменения в режиме реального времени. Также будет возможность доверить тестирование Brave1, тогда специалисты самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам подробный отчет с результатами.

"Украина – место, где рождаются оборонные инновации. Здесь формируется опыт и экспертиза, которые меняют подходы к современной войне. И именно здесь стоит тестировать новые технологии", – отметили в Brave1.

Руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз на оборонной конференции в Висбадене рассказал агентству Reuters, что "это дает нам понимание того, какие технологии доступны", а компании поймут, что на самом деле работает на фронте.

Мороз сказал, что к этой схеме существует большой интерес, но не назвал ни одной компании, которая подписала соглашение о ее использовании, и отказался вдаваться в подробности о том, как она будет работать или какие, если таковые будут, будут связаны с этим расходы.

По словам эксперта, кластер Brave1, созданный правительством в 2023 году с онлайн-центром, где украинские оборонные компании могут искать инвестиции, а также, где украинские военные подразделения могут заказывать вооружение, составил список военных технологий, которые там хотели бы испытать.

"У нас есть список приоритетов. Одним из главных будет противовоздушная оборона, например новые возможности противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы наведения с искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб", – сказал он.

Беспилотные системы в воде и электронные системы профилей на земле также есть в списке приоритетов Украины, как и усовершенствованные системы управления огнем или наведения с искусственным интеллектом для повышения точности гаубиц.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп достиг предварительной договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине. Речь идет о передаче военной помощи из имеющихся запасов стран-членов Альянса с последующим замещением этого вооружения американской продукцией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!