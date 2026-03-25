"Украина повторяет путь Израиля": посол Бродский рассказал об обмене военным опытом между странами

Украина и Израиль являются двумя странами во всем мире, которые имеют наибольший боевой опыт. Иерусалиму есть чему поучиться у Киева, так и наоборот.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью украинскому СМИ. По мнению дипломата, в определенном смысле Украина повторяет израильский путь.

Общие черты Украины и Израиля

По его словам, за четыре года войны Украина развила свои военные технологии и смогла найти креативные и относительно недорогие решения, которые еще долго будут востребованы в мире.

"Израиль создал собственную ценность, прежде всего благодаря тем технологиям, которые нам удалось развить. И, наверное, прежде всего из-за военной ситуации, ведь эти технологии развивались в армии и для военных целей. Украина повторяет путь Израиля", – сказал посол.

Он также добавил, что ЦАХАЛу есть чему поучиться у ВСУ, и наоборот — ВСУ тоже могут перенять опыт у израильских войск и МОССАДа.

"Сегодня Израиль и Украина – это две страны, у которых самый большой боевой опыт. Опыт ведения различного вида войны – как классической, что больше касается Украины, так и гибридной войны и использования технологий на поле боя", – подчеркнул дипломат.

По его словам, Иерусалим и Киев имеют колоссальный, однако разный и взаимодополняющий опыт, который создает большое пространство для сотрудничества. Посол также подтвердил, что обе страны уже обсуждают обмен практическим опытом, однако деталей не привел.

