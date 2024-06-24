Помощник госсекретаря США и министр иностранных дел Вьетнама провели весьма продуктивную встречу именно после того, как Вьетнам принял пуйла.

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Штаты мгновенно сориентировались, чтобы не отдать мордору своего стратегического партнёра в Юго-Восточной Азии, и стали быстрее двигаться.

Точно так же сделать Америку значительно оперативнее может и Украина — если продемонстрирует своё сближение с КНР.

США и Китай должны конкурировать между собой за то, кто из них принудит мордор к бОльшим уступкам Украине при их посредничестве в мирном процессе. Если, конечно Байден и Си не хотят победы Трампа в ноябре.

Но Байдену нужна именно ЕГО победа Украины, а не китайская. Вот пусть и шевелится быстрее.

Трамп, кстати, недавно обвинил Байдена в нападении россии на Украину — мол, путина спровоцировали регулярные обещания Байдена о вступлении Украины в НАТО.

(Явно — с подтекстом: А как путин напал, то и обещания все сошли на нет.)

Прекратить эти разговоры действующий президент может лишь ускорив окончание войны на условиях, которые будут приемлемы для Украины. Си должен этому способствовать, ибо Трампа не хочет тоже.

Вот пусть плечом к плечу и соревнуются за влияние на мордор. Нам нужно, не колеблясь, подталкивать к этому их обоих. Покажите, уважаемые, кто в мире настоящий хозяин. Успейте зажать россию в китайско-американские тиски. Пока не пришёл злой Трамп, который помножит на совершенно абсолютный нуль и Байдена (первым), и Си (вторым).

Ситуацией нужно воспользоваться. Иначе всё будет решать — и уже в ноябре, не дожидаясь января! — Непредсказуемый.