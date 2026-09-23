Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Австралией: подробности

23 сентября Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Документ соответствует принципам Устава ООН и основан на помощи, которую Австралия оказала Украине с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину, а также на обязательствах австралийского правительства поддерживать наше государство.

Видео дня

Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Австралии Энтони Албенизи. Как это происходило, украинский лидер показал в своём Telegram-канале.

Что сказал Зеленский

"Подписано двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Австралией, которое открывает еще больше возможностей для углубления нашего партнерства. И сегодня также объявлен новый оборонный вклад Австралии в размере 60 миллионов долларов на энергетику, защитное оборудование и гуманитарную помощь. Поблагодарил за эту важную помощь и заверил премьер-министра Австралии, что Украина готова в ответ делиться своим опытом и технологиями. Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом – все это не ограничивается исключительно боевым применением и может значительно помочь укрепить национальную безопасность", – в частности, сообщил президент.

Владимир Зеленский добавил: отдано распоряжение соответствующим специалистам с обеих сторон "поработать над подготовкой Drone Deal".

Отдельно украинский лидер отметил, что сегодня было объявлено о "новом санкционном пакете Австралии против российских пособников и судов теневого флота".

"Очень правильный сигнал сейчас, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков путинских олигархов. Благодарю премьер-министра, правительство и всю Австралию за неизменную поддержку", – отметил Владимир Зеленский.

О чем соглашение

В свою очередь, в ОП обнародовали уже подписанное с Австралией соглашение о безопасности. В документе подчеркивается, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона".

"Отмечая с беспокойством, что агрессивная война России против Украины усугубляет глобальную продовольственную и энергетическую нестабильность, которая затрагивает некоторые из наиболее уязвимых групп населения в мире, стороны достигли договоренностей об укреплении своего сотрудничества в сфере безопасности путем выполнения долгосрочных двусторонних обязательств и мер в сфере безопасности", – отмечается в соглашении.

В первую очередь в документе определена "обязанность правительства Австралии поддерживать Украину, которая продолжает противостоять незаконному, неспровоцированному и аморальному вторжению России". В частности, австралийское правительство обязуется "определять текущие оборонные потребности Украины и прилагать усилия для их удовлетворения в пределах возможностей, потенциала и ресурсов Австралии".

Также эта страна в свое время определит "потенциальные направления австралийской военной и невоенной послевоенной поддержки Украины, где это уместно", "и будет и в дальнейшем рассматривать возможности поддержки Украины в ее усилиях по отражению российского вторжения и любой будущей агрессии".

Отдельно в документе прописана "возможность сотрудничества в сфере разведки".

В целом документ охватывает почти все возможные сферы сотрудничества стран, от "помощи в реабилитации раненых военных" до "противодействия российским манипуляциям и вмешательству в информационную сферу".

Как сообщал OBOZ.UA, сильная украинская армия – это главная гарантия безопасности для Украины. Кроме того, территориальный вопрос остается актуальным и сложным для нашего государства. Но он может решаться только на уровне лидеров стран, заявил после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером президент Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что важным является и присоединение к переговорам третьей стороны – европейских коллег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!