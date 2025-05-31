Украина подключается к авиационной системе НАТО: как самолеты ВСУ будут координироваться с союзниками и что это даст

Украина подключается к авиационной системе НАТО. Украинские самолеты будут координироваться в единой цифровой системе с самолетами Североатлантического альянса, лицензионное соглашение на использование системного интерфейса Центра управления и оповещения в Министерстве обороны подписали 29 мая.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Упомянутое программное обеспечение, по ее словам, позволит достичь полной совместимости с партнерами и предоставляет Украине доступ к "военному Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление западными самолетами и средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны западного производства.

"Самолеты Украины и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)", – написала Черногоренко в своем профиле в Facebook.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации отметила, что подписание соглашения стало возможным благодаря усилиям Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Воздушных сил и партнеров нашего государства – и поблагодарила всех причастных к действительно историческому шагу.

Черногоренко также рассказала о том, какие преимущества отныне получит Украина.

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи. CSI использует большинство стран НАТО, поэтому ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами. Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Lockheed Martin и Rheinmetall планируют совместно производить ракеты и боеприпасы для покрытия потребностей НАТО в Европе. В конце апреля текущего года американская оружейная компания и немецкий оборонный концерн подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное производство.

Партнерство имеет целью укрепить европейскую оборонную промышленность для выполнения обязательств перед НАТО.

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