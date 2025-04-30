Lockheed Martin и Rheinmetall планируют совместно производить ракеты и боеприпасы для покрытия потребностей НАТО в Европе

Американская оружейная компания Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное производство. В частности, компании приняли решение вместе производить ракеты и боеприпасы для укрепления безопасности и независимости Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall в среду, 30 апреля. Отмечается, что такое партнерство имеет целью укрепить европейскую оборонную промышленность для выполнения обязательств перед НАТО.

Кроме того, это создаст новые рабочие места в США и Европе.

"Опираясь на свое существующее партнерство, компании намерены расширить сферу своего сотрудничества, чтобы служить европейским центром передового опыта по производству и продаже ракет и снарядов для укрепления безопасности и независимости Европы", – отметили в Rheinmetall.

Как говорится в пресс-релизе, возглавляемый Rheinmetall центр компетенций будет работать преимущественно в Германии, а также в других странах Европы. Компании уже начали определять дальнейшие шаги по его созданию. Внедрение зависит от одобрения правительств США и Германии.

"Это партнерство отражает нашу приверженность делу продвижения трансатлантической безопасности и предоставления проверенных, самых современных возможностей нашим союзникам. Это шаг к тому, чтобы помочь нашим европейским клиентам выполнить свои обязательства перед НАТО. Сочетая опыт Rheinmetall с передовыми ракетными технологиями Lockheed Martin, мы создаем прочную основу для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей в сфере безопасности. Это партнерство укрепит оборонную промышленность и создаст рабочие места в США и Европе", – прокомментировал подписание вице-президент по международным вопросам компании Lockheed Martin Рэй Писелли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что компания Rheinmetall планирует перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии на производство оборонного оборудования. Это решение повлияло на ожидаемый рост оборонных потребностей и расходов в Европе на фоне политической напряженности в США из-за войны в Украине.

Также сообщалось, что Rheinmetall расширяет свое присутствие и в нашей стране. В 2026 году в Украине заработает завод концерна по производству боеприпасов. У нас уже действует предприятие Rheinmetall, ремонтирующее технику; также строится завод, который будет производить БК, следующим в Rheinmetall хотели бы открыть в Украине завод для изготовления зенитных систем.

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