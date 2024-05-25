Украина передает уникальный опыт в сфере гражданской защиты международным партнерам – министр МВД

Глава МВД Украины Игорь Клименко выступил на консультационной встрече Министров внутренних дел стран Балтии, Финляндии, Норвегии, Польши и Украины. Главная тема – передача украинского опыта в сфере гражданской защиты международным партнерам. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Министр подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории полностью отвечают установленным требованиям.

"Интерактивная карта укрытий и бомбоубежищ доступна прямо в смартфоне и содержит всю необходимую информацию и актуальные фото защитных сооружений", – подчеркнул Клименко.

Специалисты ГСЧС и полиции проводят ежеквартальные проверки и мониторинг состояния и доступности укрытий.

В министерстве отметили, что работники экстренных служб нередко становятся "мишенями" для россиян, работающих на местах вражеских атак. Поэтому МВД уже неоднократно меняло подходы к работе, требования к экипировке и протоколы реагирования на чрезвычайные события.

"Впрочем, даже тщательное планирование не позволяет полностью избежать ошибок. К сожалению, все инструкции "написаны кровью", – говорит Игорь Клименко.

Он акцентировал внимание участников встречи на том, что сохранить жизнь работников МВД и при этом обеспечить максимальную эффективность работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, существенно помогает современная техника и оборудование: автолестницы с системами пенного тушения, тактический робот для тушения огня, тепловизоры, приборы для контроля за движением конструкций.

Также важна коммуникация с населением в системе гражданской защиты, которая осуществляется в формате 24/7. Это необходимо для оперативного распространения проверенной и объективной информации и противодействия враждебным фейкам и дезинформации.

"Еще до начала полномасштабного вторжения были разработаны рекомендации для граждан о пребывании в бомбоубежищах, содержании тревожного чемодана и аптечки, путей эвакуации. После вторжения правила поведения на блокпостах и при пересечении границы, обращение с опасными предметами и идентификации подозрительных лиц. На прифронтовых территориях наши сотрудники распространяют листовки с информацией об эвакуации, правилах поведения во время обстрелов или после обнаружения взрывоопасных предметов, полезные контакты и т.д. Дополнительно наши специалисты проходят специальные курсы, чтобы качественно учить детей правилам минной безопасности", – подчеркнул глава МВД.

Министр внутренних дел Украины поблагодарил своих иностранных коллег за сотрудничество и поддержку и выразил готовность украинской стороны делиться и дальше собственным опытом работы гражданской защиты в условиях войны.