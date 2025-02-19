Силы 'успокоения': стали известны планы западных чиновников по миротворцам в Украине

В СМИ обнародовали план создания "успокаивающих" сил для Украины, который рассматривают западные чиновники. Речь идет про 30 тысяч миротворцев под руководством Европы, которые будут размещены в ключевых городах, кроме восточных.

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О деталях плана написала редактор The Times Лиза Браун на своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 19 февраля. Военных якобы хотят разместить в ключевых городах, портах и критически важных объектах инфраструктуры.

Основное из плана:

– менее 30 тысяч военнослужащих под руководством Европы, размещенных в ключевых городах, портах и ​​критически важных объектах национальной инфраструктуры по всей Украине, кроме востока.

– Технический мониторинг границы, включая разведывательные и наблюдательные самолеты, сбор разведданных, спутники в космосе и беспилотники для предоставления "полной картины происходящего".

– Защита воздушного пространства и возобновление коммерческих полетов, а также возможность ""контролировать и сбивать эти атаки".

– Поддержка будет осуществляться самолетами США, базирующимися в Румынии и Польше, готовыми отреагировать в случае необходимости

– Плюс более крупные сухопутные силы на восточной границе, готовые к перемещению.

Ранее издание The Economist сообщило, что в США рассматривают возможность привлечения миротворцев из Китая и Бразилии для Украины. Источники издания заявили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения в эффективности только европейских войск, которые могут войти в миротворческую миссию.

Американские чиновники предлагают альтернативный формат миротворческой миссии, которая бы состояла из военных неевропейских стран.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности Украины после подписания соглашения с Россией.

После этого заявления Стармера в британском парламенте возникла дискуссия. Часть депутатов заявила, что такое решение не должно пройти мимо парламента и требует провести голосование.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон срочно созывает вторую встречу с западными лидерами, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На нее пригласили европейские страны, не присутствовавшие на предыдущей встрече, а также Канаду.

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