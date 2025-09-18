'Украина нуждается в нашей помощи немедленно': Стармер на встрече с Трампом призвал не ждать прекращения огня

Рост масштабов ударов российских захватчиков по Украине свидетельствует о росте безрассудства главаря Кремля Владимира Путина. Именно поэтому партнеры Украины должны усилить ее поддержку – и немедленно, не дожидаясь прекращения огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Видео дня

Об этом он сказал после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава британского правительства уточнил: поддержка Украины включает в себя одновременные военную помощь и санкционное давление на страну-агрессора.

Кир Стармер вспомнил "в контексте событий последних недель" удары россиян по зданиям Британского совета, посольства Европейского Союза и Кабинета министров в Киеве, масштабное вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши и тому подобное.

"Если сложить это вместе, мы видим или подъем духа, или по крайней мере рост безрассудства со стороны Путина. Поэтому я считаю: это не действия того, кто стремится к миру. Значит, нам нужно усиливать усилия, усиливать поддержку Украины... Мы должны быть уверены, что Украина находится в сильнейшей позиции. Несмотря на разговоры о прекращении огня и то, что делать после его объявления, нельзя забывать, что Украина нуждается в нашей помощи немедленно", – частности, сказал премьер Великобритании.

По его словам, все партнеры "должны и в дальнейшем поставлять Украине все необходимое ей для войны". И такая помощь должна сопровождаться давлением на страну-агрессора.

"Мы должны усиливать давление на Путина. Только когда президент Трамп давил на Путина, последний демонстрировал хоть какую-то готовность двигаться. Поэтому нам нужно держать это давление и в дальнейшем", – подчеркнул Кир Стармер.

Что предшествовало

Напомним, что 18 сентября президент США Дональд Трамп встретился с премьером Британии Киром Стармером в резиденции XVI века Чекерс (графство Бакингемшир, Англия). Они провели переговоры, после чего выступили на совместной пресс-конференции.

Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом вечером 16 сентября. Их самолет приземлился в аэропорту Лондон-Станстед около 21:00 по местному времени.

Как сообщал OBOZ.UA, во время совместного ужина британский король призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Он подчеркнул, что нужно действовать вместе, чтобы остановить российскую тиранию и агрессию. Трамп, который слушал речь Чарльза III сидя за столом, кивнул в ответ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!