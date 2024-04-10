'Украина не просит многое': Зеленский выступил на Дельфийском экономическом форуме. Видео

Украине критически необходимы системы ПВО для защиты своих городов от российских ракет, а также истребители и артиллерия, чтобы прогнать врага со своей земли и закончить войну. Помочь Украине остановить Путина и войну, которую он развязал, может политическая воля партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Дельфийском экономическом форуме. Глава государства обратился к участникам форума с важной просьбой предоставить Украине необходимые средства для защиты от российских атак и завершения войны.

Зеленский рассказал о своем посещении города Харьков, который находится всего в 40 км от границы с Россией и получил значительные повреждения от российских ракетных атак. Президент подчеркнул, что ситуация в городе очень серьезная, он рассказал о страхе и угрозе, висящей над Харьковом ежедневно из-за все новых и новых вражеских атак с применением иранских "шахедов" и авиабомб.

"Путин сейчас делает ставку именно на такие бомбы. На возможность уничтожить все в руины и зайти потом на пустое место – место, где была нормальная жизнь до российской войны", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается подкрепить свой военный потенциал, используя средства давления на партнеров Украины. Зеленский призвал союзников к решительным шагам, сделать которые наступила самая высокая пора.

"Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут оградить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей – и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю. И нам нужна справедливость – такое давление на Россию, которое не позволит Путину увеличивать его военный потенциал: все большие санкции против России, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации", – сказал президент.

Он подчеркнул, что все это – реалистичные вещи, зависящие только от политической воли партнеров.

"Путин может восполнять своей агрессией лишь дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами одерживается победа", – подчеркнул президент.

Зеленский, завершая свое обращение, поблагодарил всех партнеров, которые понимают срочность ситуации и готовы принимать решения по обеспечению безопасности и мира в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский раскритиковал "мирный план" Трампа по окончанию войны с Россией и назвал его очень примитивным. Этот план подразумевает территориальные уступки Украины в пользу РФ.

Президент объяснил, почему Германия до сих пор не дала Украине ракеты TAURUS. Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Германией по поставкам TAURUS. По его словам, этот вопрос "не так прост".

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