Украина остается жертвой российской агрессии, ее суверенитет нарушен в результате неспровоцированного вторжения.

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С момента, когда Владимир Путин развязал свою войну против Украины три года назад, президент Владимир Зеленский пережил многочисленные попытки покушения со стороны российских спецслужб. Однако благодаря личному мужеству и непоколебимому лидерству он сумел уберечь свою страну от, казалось бы, неизбежного и сокрушительного поражения. Его решимость вдохновила украинский народ на сопротивление перед лицом подавляющего превосходства противника.

Однако сейчас Украине необходимо мобилизоваться еще сильнее. Это не просто призыв к политическому единству — это военная необходимость. Страна должна предпринять все необходимые меры для полной мобилизации, чтобы обеспечить свою выживаемость и добиться окончательной победы. Это может потребовать принятия сложных политических решений, включая снижение возраста призыва ниже 25 лет.

Поддержка со стороны европейских лидеров обнадеживает, но ее недостаточно. Европе необходимо действовать с большей решительностью и оперативностью, полностью принять Украину как страну, выбравшую путь свободы, демократии и европейской интеграции.

Это не только борьба Украины — это борьба всей Европы.

Мировой порядок стремительно меняется у нас на глазах. Но я твердо верю, что Украина победит — и вместе с ней восторжествуют закон, справедливость и права человека. Как говорил один из основателей современной Азербайджанской Республики, великий Мухаммед Амин Расулзаде: "В конечном итоге победа принадлежит тем, кто стоит за права и достоинство всех людей".