Украина может стать современной экономикой нового качества, — Порошенко

Украина способна удивить мир и может стать современной экономикой нового качества — некоррупционной, экологичной, с развитием искусственного интеллекта и оборонных технологий. Об этом заявил Петр Порошенко.

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"Мы с вами должны строить новую экономику, новую страну, новую науку, новый интеллект. И это означает, что в экономике демократия, борьба с коррупцией и все остальное являются ключевыми факторами. Не построим экономику без первой буквы "м" – moral", – подчеркнул Порошенко.

"Во-вторых, modern – современная. Нет больше возврата к старой металлургической, химической, титановой, экологически вредной промышленности. В этом преимущество Украины. Не возвращайтесь назад, не идите вперед, оглядываясь, точно упадете", – сказал он.

"Третье – самое неожиданное: mystery – чудо. Украина способна удивить мир. Мы должны его удивить. Почему? Потому что мы уже это сделали. Мы сделали это в 2014-м. Мы сделали это с 2014-го по 2019-й благодаря реформам и созданию армии. Мы сделали это сейчас, создав оборонную промышленность, в том числе и за счет вклада нашей команды", — отметил пятый президент Украины.

"Направления – искусственный интеллект, редкоземельные металлы, полупроводники, перерабатывающая промышленность и только потом оборонная промышленность, где у нас уже есть достижения", – назвал Порошенко приоритеты развития экономики.

"Что нам для этого нужно? Возвращение талантливых украинцев. Не через экстрадицию, не через требования, чтобы украинцам перестали выплачивать деньги, а через создание условий внутри страны. А это – демократия, это – независимость судебной ветви власти. Мы знаем, что делать. Мы предлагаем новые подходы", — сказал он.