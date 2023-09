Попри відсутність підсумкових заяв та офіційного комюніке, перемовини путіна та Кім Чин Ина, які відбулись 12 вересня, викликали в світі широкий резонанс та неабияке обурення. Заява північно-корейського диктатора про всебічну підтримку росії у війні проти України, у практичній площині означає, що незабаром може відбутися підписання угоди про постачання зброї, між росією та Північною Кореєю. За інформацією міжнародних ЗМІ, мова йде про мільйони артилерійських снарядів, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. Занепокоєння США з приводу поглиблення військової співпраці між росією та Північною Кореєю висловив речник Держдепу Метью Міллер, який в брифінгу наголосив, що "США без вагань запровадять санкції як проти російської федерації, так і проти Північної Кореї".

З приводу санкцій та наслідків для росії через військову співпрацю з Північною Кореєю, є дуже конкретна пропозиція для українського МЗС. По-перше. Договір військової співпраці між росією та Північною Кореєю порушує резолюції Ради Безпеки ООН, підписані росією (яка незаконно окупує місце СРСР в ООН), а саме: резолюцію 1718 про прямі та непрямі поставки зброї, резолюцію 1874, резолюцію 2087, резолюцію 2092, резолюцію 2092, резолюцію 2092 2371 та резолюцію 2375.

Завдяки цьому, в рамках Резолюції 377 "Uniting for Peace", яка була проголосована 3 листопада 1950 року, під час корейської війни, може бути введена повна військово-морська блокада Північної Кореї. Також в рамках Резолюції можна запровадити санкції проти росії, які вона не зможе заблокувати, оскільки вони будуть прийняті через Генеральну Асамблею в рамках тієї ж процедури, що і "Uniting for Peace", з причини, що росія блокує виконання санкцій Ради Безпеки ООН. По-друге. Це чудова можливість для України скористатись домінуючою підтримкою в Генеральній Асамблеї ООН, щоб запровадити необхідні санкції проти росії, в рамках Резолюції "Uniting for Peace", оскільки вона порушила Рішення Ради Безпеки ООН, яке сама прийняла. Тобто, росія перешкоджає виконанню Рішень Радбезу. Звісно, за цих умов, не вийде запровадити військові санкції проти росії. Але за економічні санкції, що будуть обов’язковими для всіх країн світу, проголосувати в Генеральній Асамблеї ООН однозначно вийде.

Хочу зазначити, що український МЗС мав би за прикладом Державного Департаменту США, організувати брифінг та висловити позицію України з приводу поглиблення військової співпраці між росією та Північною Кореєю. Це обов’язкова робота дипломатії перешкоджати ворогу озброюватись та набувати союзників. Окрім того, що МЗС має миттєво реагувати на подібні випадки, треба проводити попереджувальну роботу. Особливо з такими прецедентами як співпраця росії з Північною Кореєю, Україна має направити всі дипломатичні зусилля на вигнання росії з ООН. Ініціативна група #unrussiaUN розробила три сценарії вигнання росії із ООН, у разі реалізації яких Україна отримає можливість впроваджувати санкції, притягувати військових злочинців до відповідальності, отримати заморожені кошти рф, претендувати на справедливі репарації та відшкодування через Резолюції Ради Безпеки ООН.