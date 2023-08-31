Украина может подать запросы на экстрадицию мужчин, выехавших за фальшивыми справками, – Арахамия

Украинский парламент занимается разработкой механизма, который позволит делать запрос на экстрадицию украинских мужчин призывного возраста, выехавших за границу во время военного положения по фальшивым документам. Затем они будут привлекаться к уголовной ответственности вместе с представителями военкоматов, которые получали взятку за подделку разрешения на выезд.

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Об этом рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона UA Разом. Он указал, что подобная процедура займет много времени, не меньше года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Здесь будет много работы у правоохранительных органов, которые должны будут все это правильно оформить, легализировать все доказательства и на их основании предъявлять обвинения. Что будет с теми, кто в этом принимал участие? Они будут отвечать перед судом за дачу/получение взятки, за незаконное пересечение границы, за уклонение от военного призыва", – обозначил политик.

Наиболее сложным процессом нардеп видит именно привлечение тех граждан Украины мужского пола, кто фактически находится на территории другого государства. Нашим правоохранителям не так просто дотянуться до нх прямо сейчас, но перспектива международно-правовой помощи неуклонно развивается.

"То есть во всех странах, кроме, может быть России, наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – резюмировал Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще с весны этого года в Украине готовят проект закона, который позволит наказывать военнообязанных мужчин, незаконно выехавших из страны во время военного положения. Сейчас специалисты изучают международный опыт относительно того, как "обращаться с гражданами", нарушившими закон хотя бы раз.

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