В Украине собираются наказывать мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны: в МВД сделали заявление

В Украине готовят проект закона, который позволит наказывать военнообязанных мужчин, незаконно выехавших из страны во время военного положения. Такая инициатива будет общей со стороны правительства и парламента.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина. Он не стал уточнять, речь пойдет об административной или также уголовной ответственности.

При этом подчеркнул, что пока украинским законодательством не предусмотрены никакие наказания для тех мужчин, которые незаконно выехали из Украины, а затем вернулись.

"На сегодня таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что после окончания войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально пересек границу", – заявил Клименко.

Глава МВД убежден, что это станет совместной инициативой Кабинета министров и депутатов Верховной Рады.

"Я думаю, это будет закон", – отметил он.

Министр подчеркнул, что уже сейчас специалисты изучают международный опыт относительно того, как "обращаться с гражданами", нарушившими закон хотя бы раз.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению таких лиц по меньшей мере за границу", – пояснил Клименко.

Отметим, что во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине запрещено выезжать за границу мужчинам 18-60 лет, которые являются военнообязанными. В то же время в отношении некоторых категорий таких граждан существуют исключения.

Так, выезжать за границу разрешается мужчинам с инвалидностью, многодетным родителям, некоторым водителям, морякам, волонтерам, спортсменам, культурным деятелям, нардепам и министрам.

Военнослужащие тоже могут пересечь границу, если у них есть на то разрешение командира боевой части, где они проходят службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГНСУ пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выбравшихся за границу мужчин. В этом вопросе пограничники активно сотрудничают со странами Евросоюза и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда.

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