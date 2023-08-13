Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем. Тогда традиционное паломничество тысяч израильских хасидов в Умань в сентябре окажется под угрозой срыва.

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Жестко? Да. Но Израиль, по сути, давно нарушает безвизовый режим, подвергая украинских туристов и родственников израильтян унизительным допросам на границе, а затем депортируя их. Я уже рассказывал о нескольких таких случаях.

К украинским беженцам, пострадавшим от войны, отношение не лучше. Многие из них оказались без медицинской страховки и не могут позволить себе жизненно важных лекарств. Израильское правительство утверждает, что это недоразумение, и проблему скоро решат – но для тех, кому лекарства или медицинские процедуры нужны прямо сейчас, это слабое утешение.

Конечно, в угрозах Киева много горечи. От того, что Израиль – страна, живущая в окружении врагов и вынужденная постоянно обороняться – меньше других помогает Украине, оказавшейся в похожей беде. От того, что его жители, в чьей ДНК отпечатаны тысячелетия борьбы за выживание своего народа – не способны посочувствовать той же борьбе украинцев. Вернее, израильтяне как народ как раз сочувствуют, а вот государство, правительство оказывается глухо…

Даже если Украина не пойдет на отмену безвизового режима – раскол между нашими странами становится все шире и глубже. Это лежит на совести нынешнего израильского правительства.