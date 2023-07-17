Улюблений інфраструктурний об'єкт Путіна зазнав чергового удару. Керченський міст втратив проліт та перестав функціонувати у нормальному режимі рано вранці 17 липня. Це особливо цікаво у розпал не лише курортного сезону, але і боїв на окупованих українських територіях. Разом з пошкодженням Чонгарського мосту це створює значні труднощі для окупантів.

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Смішним виглядає заклик гауляйтера Криму Аксьонова "користуватися територією нових регіонів". Сам "Гоблін", як відомо, носа не потикає з-за приміщень, які перебувають під посиленою охороною.

Хоча минулого тижня Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні далекобійних ракет SCALP, рашисти стверджують, що міст атакували надводні дрони, які були нашпиговані вибухівкою. Варто нагадати, що восени минулого року на Керченському мосту вже лунав потужний вибух, за який фактично взяла на себе відповідальність СБУ. Очевидно, що і зараз атака була організована за її участі – у спецслужбі не раз заявляли про розробки у сфері використання морських безпілотників.