Только слепой не видит того, что украинско-венгерские взаимоотношения зашли уже в настолько глухой угол, что долго так продолжаться не может, ибо это существенно мешает украинской трансатлантической и европейской интеграции.

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Министр иностранных дел Венгрии Сийярто чётко заявил, что Венгрия не поддержит вступление Украины ни в НАТО, ни в ЕС, пока 99 венгерских школ в Украине (в Закарпатье) находятся под угрозой закрытия, имея в виду некоторые нюансы украинского законодательства в части, регулирующей вопросы образования и использования языка.

И здесь чрезвычайно важно: ВСЁ ДЕЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ШКОЛАХ И ЯЗЫКЕ ИЛИ ЖЕ В ПРОРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕНГРИИ?

Если дело в курсе члена НАТО и ЕС на поддержку рф, то здесь уже должны определяться сами НАТО и ЕС. Нормально ли, что там, злоупотребляя необходимостью консенсуса (как россия в Совбезе ООН), фактически заправляет страна, являющаяся в этих альянсах российским агентом, и не пора ли её из этих структур исключить вместо того, чтобы постоянно ублажать, когда она выкручивает руки всем остальным?

В крайнем случае, можно было бы создать альтернативные союзы, где, во-первых, не было бы агентов мордора, а во-вторых — действовал бы принцип не консенсуса, а простого большинства членов (при консенсусе, возможно, Германии, Великой Британии, Франции и Италии, а в НАТО — ещё и США).

Если же всё упирается не в пророссийскость (=прокитайскость), которую венгры могли бы принести в жертву, не позоря собой Европу, ЕС и НАТО, а действительно в образование и язык, то считаю, что в такой ситуации можно было бы договорится даже с Орбаном, коль уж венгры регулярно дают ему возможность командовать страной.

В ответ на договорно и законодательно закреплённые обязательства Венгрии поддерживать Украину в войне с оркостаном, в том числе — военными поставками и соответствующими голосованиями, а также не препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО Украина могла бы дать таким же образом закреплённые обязательства внести соответствующие законодательные изменения по гуманитарным вопросам, к которым Венгрия столь чувствительна, включая связанные с образованием на венгерском языке, — в качестве уточнения базовых законов, регулирующих соответствующие аспекты.

Словом — если Витя с Петей (Орбан с Сийярто) определятся, с кем они — с Цивилизацией или с врагом человечества, то это упростит задачу: станет ясно, по какому пути идти и с Венгрией или без.

И если уж нам таки двигаться вместе, то по не самым принципиальным позициям вполне можно было бы прийти к общему знаменателю. Ведь по вопросам образования и языка Украине важно противостоять не венгерскому языку, а совсем другому, который по воле истории приватизировала страна-изгой, страна-агрессор, страна-сволочь. Венгерский в некотором смысле попал под руку за компанию, и это можно было бы — при ОБОЮДНОМ желании — поправить.

В общем, официальный Киев должен сделать Венгрии предложение. А дальше — по реакции.

P.S. Поскольку в данном случае глас народа для меня особо важен, уточню для тех, кто не в курсе, как ставить [диз]лайки — в данном случае по отношению к такому относительно новому подходу, дифференцированному в зависимости от венгерского политического самоопределения.

Под текстом статьи — два значка с цифрами: 1) количество синих (или красных) лайков (или дизлайков) и 2) количество перепостов на фейсбуки. Не обращая внимания на второй значок (f), нужно кликнуть на первый — независимо от цвета! Не бойтесь: это ещё НЕ само голосование! Тогда появится полный "расклад" — и только после этого уже можно оценивать/голосовать: синий палец вверх — ЗА, красный палец вниз — ПРОТИВ. Объясняю так подробно, потому что неожиданно задавали вопросы, о неясности по которым я даже не догадывался. Это нормально: когда я в прошлой жизни был депутатом, нас тоже долго учили технике голосования.