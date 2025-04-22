Украина и США имеют потенциал для экономического сотрудничества: Зеленский назвал условия

Киев и Вашингтон имеют потенциал для экономического сотрудничества в Украине, наша страна готова к такому партнерству. Но Соединенные Штаты со своей стороны должны гарантировать безопасность украинским предприятиям.

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Об этом на пресс-брифинге 22 апреля заявил президент Владимир Зеленский. Видео обнародовал YouTube-канал ОП.

В частности, глава государства считает, что США могли бы предоставить свои комплексы ПВО и ПРО Patriot, чтобы защитить предприятия от потенциальных российских ударов. Это могло бы заложить основу партнерства.

"У нас сейчас есть "Мотор Сич", сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot американские, которые будут защищать "Мотор Сич" – пусть заходят и будем работать вместе", – сказал Зеленский.

"Поставил Patriot – 1,5 миллиарда ты вложил. Ты партнер "Мотор Сичи"? Да. Мы с Америкой не боимся идти в партнерство, но партнерство – это партнерство", – добавил он.

Такая же защита нужна и для Запорожской АЭС. Там нужно позаботиться о доступе к воде, позаботиться о людях и инфраструктуре. А для этого необходимо гарантировать безопасность на станции, отметил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 17 апреля Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Это еще не финальное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться от разработки украинских недр. Основной документ заключат позже.

– Заместитель министра экономики Тарас Качка сообщил, что меморандум не содержит никаких упоминаний об "украинском долге".

– Ожидается, что новый этап переговоров об американо-украинской сделке начнется 24 апреля.

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