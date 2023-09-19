Украина и Польша подписали международное соглашение о взаимном исполнении наказаний по решению судов

Украина и Польша подписали соглашение о взаимном исполнении наказаний по решению национальных судов. Для Украины это первый договор, регулирующий международное сотрудничество по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

19 сентября в Варшаве был подписан протокол о внесении изменений в Договор между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 24 мая 1993 года. Подпись от имени Украины поставила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Протокол дополняет новой главой действующий договор и создает механизм взаимодействия компетентных органов Польши и Украины при передаче исполнения решений, постановленных судами договорных сторон в связи с совершением уголовных или административных правонарушений, о наказаниях и мерах, не связанных с лишением свободы (штраф, публичные либо исправительные работы, лишение права, конфискация).

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"Для Украины это первый договор, регулирующий международное сотрудничество во исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, назначенных судами за совершение уголовных или административных правонарушений", — сказала Ирина Мудрая.

В Минюсте отметили, что это актуальное решение, поскольку нередко наказание и взыскание, назначенные судом в отношении проживающих за рубежом иностранцев, остаются неисполненными, а в Польше с началом полномасштабной войны стало еще больше украинцев.