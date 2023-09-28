Украина и Польша нуждаются в стратегии, текущие вопросы генерируют конфликты, – Будзиш

Украина и Польша нуждаются в стратегических отношениях, несмотря на взаимные предубеждения и страхи, вызванные исторической политикой или избирательными циклами в каждой из стран.

Об этом в интервью порталу "Западный информационный фронт" заявил польский эксперт Марек Будзиш.

"Мы думаем о будущем и строим фундамент этого будущего, по моим оценкам из разговоров с людьми, которые формируют политику партии, есть сильное убеждение в необходимости создания польско-украинского стратегического альянса", – сказал Будзиш.

Поляк подчеркнул, что Польша не готовится к выходу из ЕС и не имеет никакого желания восстанавливать Первую Речь Посполитую, отметил, что часть украинских экспертов находится в плену предубеждений правящей партии "Право и Справедливость"

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Отсутствие стратегии польско-украинского сотрудничества привело к нынешнему кризису: " Нужна государственная стратегия по обе стороны. Строительство альянса требует стратегического мышления, а также потребности реагировать на угрозы, которые где-то на горизонте, попытки противодействовать этому, попытки построить определенную общую коммуникационную стратегию. Если нет определенного видения целевой модели, стратегического альянса, если есть неопределенность относительно намерений другой стороны, то тогда над отношениями начинают доминировать текущие вопросы. А текущие вопросы всегда потенциально конфликтны. Это вопрос зерна, это вопрос пограничного перехода или строительства новых пограничных переходов ". Отдельно было подчеркнуто, что крепкие альянсы не могут быть построены на патерналистических началах.

Марек Будзиш отмечает, что в Европе только Польша и Украина способны в перспективе 5, 10 или 20 лет эффективно сдерживать Российскую Федерацию, учитывая возможности проекции силы.

По мнению эксперта, новая система безопасности в Европе должна охватывать Украину и сдерживать Россию, это значит, что и НАТО и Украина заинтересованы в такой системе и ни одна из сторон не является благотворителем.