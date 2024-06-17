О том, что осторожный текст статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО может оказаться сплошной фикцией, которая никого ни к чему не обязывает, не писал только ленивый, а я не ленивый.

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Впрочем, это ещё не означает, что НАТО вообще никому не нужен! Однако его значение состоит не в том, что это альянс разных стран, а в том, что он представляет собой как таковой в целом.

Ни одна страна, скорее всего, в наше время уже никогда не согласится на распространение на себя чужой войны, а вот блок в целом — совсем другое дело, ибо это не кто-то отдельный конкретно.

Скажем, гарантом безопасности Украины — например, в случае достижения соглашения о перемирии — блок как таковой, очевидно, вполне мог бы стать, причём и без членства Украины в НАТО!

Ни одному из его членов это не будет угрожать — даже если альянс в целом будет вынужден принять участие в боевых действиях, но не от имени конкретных стран, а наподобие, к примеру, войск ООН.

Такой потенциал может оказаться значительно большим, чем реальные возможности простой совокупности стран, являющихся членами НАТО.

Нужно только установить порядок, согласно которому консенсус может понадобиться лишь на стадии предоставления гарантий, а не для их автоматического выполнения.

В общем, тут есть над чем задуматься.

(В скобках заодно прокомментирую Саммит мира в Швейцарии: итоговый документ, в частности, подчеркнул приверженность территориальной целостности Украины; среди подписавших — Венгрия, Словакия, Сербия, Косово, Израиль, Грузия, Катар, Турция, Аргентина; среди НЕподписантов — Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ватикан, Константинопольский патриархат, ОБСЕ и ООН.)