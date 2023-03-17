Провозгласив себя китайским императором, товарищ Си немедленно приступил к созданию мировой Империи Зла с двумя своими вассалами — Россией и Ираном.

Видео дня

Примирение под китайской эгидой Ирана с СА — его огромный успех, коренным образом меняющий весь ближневосточный расклад. Израиль может эффективно ответить (и обязательно ответит) только оперативным уничтожением под корень иранского ядерного проекта.

Что касается второго вассала, то Си планирует либо добиться для Пу в войне с Украиной "почетной ничьей", которая позволит тому остаться во власти; либо в случае категорического отказа Украины (неизбежного, но он об этом ещё не знает) начать крупные поставки оружия РФ.

Именно таким решением и угрожал вчера в ходе своей "миротворческой миссии" министр иностранных дел КНР своему украинскому коллеге, лицемерно сетуя на опасность эскалации конфликта. Украина и ее западные союзники могут ответить (и обязательно ответят) на этот вызов только безоговорочной Победой над армией агрессора на поле боя в ходе весеннего контрнаступления.

Последний раз угроза подобного масштаба человечеству могла возникнуть на рубеже 1940–1941 годов, когда не исключён был сценарий военного союза трёх фашистских государств — Германии, СССР, Японии. Тогда пронесло.

А сегодня у нас есть Украина и Израиль, которые способны не только сокрушить двух китайских вассалов, но и похоронить тем самым в зародыше внешнеполитический замысел свежеиспеченного Властелина мира. Без них современный Запад был бы просто обречён.