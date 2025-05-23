Украина и Израиль актуализировали вопросы двустороннего сотрудничества - Посольство

Дипломатические вопросы и различные аспекты двустороннего сотрудничества Украины и Израиля стали предметом рабочей встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с заместителем генерального директора – руководителем Бюро по вопросам Евразии и Западных Балкан МИД Государства Израиль господином Ювалем Фуксом.

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Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook. Отмечается, что встреча состоялась в конструктивной, дружеской и деловой атмосфере.

"Во время встречи были выражены соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудников Посольства Израиля в США в результате нападения в Вашингтоне 21 мая. Также были обсуждены пути активизации украинско-израильских отношений, в частности на парламентском уровне, а также развитие сотрудничества в политической, безопасности и гуманитарной сферах на фоне продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

В ходе встречи также была выражена обеспокоенность в связи с сообщениями о возобновлении деятельности парламентской группы дружбы с РФ в Кнессете, "а также призвано к сохранению последовательной позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Отмечена необходимость сдержанности в публичных высказываниях по чувствительным историческим и политическим темам, которые могут быть использованы в пропагандистских целях", – отмечается в сообщении.

Юваль Фукс также выразил благодарность за инициативу Украины по оказанию помощи во время масштабных лесных пожаров в апреле 2025 года, "что было расценено как проявление солидарности и партнерства".

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне 21 мая застрелили двух сотрудников посольства Израиля в Соединенных Штатах Америки – мужчину и женщину. Подозреваемого уже задержали.

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